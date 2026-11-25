Израиль располагает примерно 90 ядерными боеголовками и продолжает модернизировать инфраструктуру, связанную с атомным арсеналом. К такому выводу пришли эксперты Федерации американских учёных Ханс Кристенсен и Маккензи Найт-Бойл, опубликовавшие исследование в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.

Оценка численности боеголовок не изменилась с 2021 года. При этом специалисты обнаружили признаки масштабной модернизации вооружений и крупнейшего за несколько десятилетий строительства на территории Негевского ядерного исследовательского центра в Димоне.

На спутниковых снимках 2026 года эксперты заметили новое круглое сооружение, сопоставимое по диаметру с действующим реактором. Учёные не исключают, что строительные работы связаны с продлением срока эксплуатации ядерной установки, которую израильские власти намерены использовать до 2040 года. Доказательств возведения второго реактора исследователи не обнаружили.

По оценкам специалистов, запасы оружейного плутония Израиля превышают потребности его предполагаемого арсенала. Часть материала, считают авторы исследования, может храниться в стратегическом резерве.

Кристенсен и Найт-Бойл также обратили внимание на модернизацию израильской военной авиации и подводного флота. В начале 2030-х годов Израиль рассчитывает начать замену устаревающих субмарин тремя новыми подлодками класса Dakar, заказанными у Германии.

Израиль десятилетиями придерживается политики ядерной неопределённости, официально не подтверждая и не опровергая наличие атомного оружия. В мае 2026 года 30 демократов в Конгрессе США потребовали от госсекретаря Марко Рубио раскрыть информацию об израильском ядерном потенциале. Однако на июньских слушаниях дипломат подчеркнул, что Вашингтон сохраняет прежнюю позицию по этому вопросу.