Норвегия обсуждает с Украиной необходимость сохранения стабильности в прилегающих к стране районах после атаки на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе. Об этом заявил министр обороны королевства Торе Сандвик, слова которого приводит Reuters.

Глава норвежского военного ведомства подчеркнул, что Киев должен действовать в рамках международного права. По его словам, Осло уже довёл эту позицию до украинской стороны.

«Мы также делаем акцент на том, что они должны уважать нашу потребность в стабильности, и сейчас у нас по этому вопросу налажен хороший диалог с украинской стороной», — отметил Сандвик.

Министр также заявил, что прекращение конфликта на Украине позволило бы остановить подобные атаки. Однако до этого момента, подчеркнул он, Киев должен соблюдать международные нормы.

Российский сухогруз подвергся нападению беспилотников 21 ноября по пути из Санкт-Петербурга в Калининград. По данным российской стороны, атака произошла в международных водах Финского залива. Никто из членов экипажа не пострадал, повреждённое судно впоследствии доставили в порт Петербурга.

Напомним, накануне в Кремле выразили обеспокоенность ростом террористической активности в Балтийском регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нападение на сухогруз опасной тенденцией, ведущей к нагнетанию напряжённости. В Москве рассчитывают, что прибрежные государства задействуют дипломатические возможности для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Life.ru сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус призвал Киев не допустить распространения конфликта на Балтийское море. После переговоров с украинским коллегой Евгением Хмарой он подчеркнул особую ответственность Украины за предотвращение дальнейшей эскалации.