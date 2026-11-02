Алексея Тарасова, посвятившего группе «Любэ» больше 35 лет, похоронят 4 ноября на Рублёвском кладбище в Москве. Перед этим родные, коллеги и поклонники смогут проститься с музыкантом в храме Космы и Дамиана. Церемония начнётся в 13:00, сообщили ТАСС представители коллектива.

Бэк-вокалист скончался 30 октября, ему было 64 года. Причиной смерти стала онкология. В последние месяцы болезнь не позволяла артисту выступать вместе с группой.

Тарасов стоял у истоков «Любэ»: в команду он пришёл ещё в 1989-м, когда коллектив только формировался. За годы совместной работы музыкант участвовал в создании узнаваемого звучания группы, записывал вокальные партии и выходил на сцену вместе с Николаем Расторгуевым.

Путь артиста в музыку начинался с академического направления. Он учился в институте имени Ипполитова-Иванова на дирижёрско-хоровом отделении и занимался оперным вокалом. Позднее его профессиональная карьера оказалась неразрывно связана с «Любэ», где он также исполнял басовые партии и играл на перкуссии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Николай Расторгуев поделился подробностями последних месяцев жизни коллеги. По словам лидера «Любэ», Тарасов заболел в середине лета, затем оказался в больнице, где врачам не удалось его спасти.