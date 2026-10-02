Без публики и камер: Вдову Высоцкого Марину Влади проводили в последний путь под Парижем
Марину Влади кремировали под Парижем в узком кругу
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Марину Влади кремировали в Аркёе под Парижем в присутствии только родных и нескольких близких друзей. О закрытом прощании ТАСС рассказали друзья семьи, попросившие не раскрывать их имена.
Где и когда состоится захоронение, близкие артистки не сообщают. Эти сведения семья решила оставить непубличными.
Влади выросла во Франции в семье русских эмигрантов Владимира Полякова-Байдарова и Милицы Энвальд. В искусство она пришла ещё ребёнком, а уже в 12 лет оставила школу ради сцены. Позднее артистка признавалась, что жалела об отсутствии классического образования и на протяжении всей жизни сохраняла любовь к литературе.
Особое место в её судьбе занимала Россия. В 1970 году она стала женой Владимира Высоцкого и оставалась рядом с ним до его смерти десять лет спустя. Впоследствии Влади посвятила мужу книгу «Владимир, или Прерванный полёт», а их личную переписку передала российскому архиву с просьбой не публиковать письма при её жизни.
Последние десятилетия принесли ей немало тяжёлых потерь. В 1996 году её сын Игорь попал в автокатастрофу и долгое время находился в коме, а Влади посвятила годы его восстановлению. Его не стало в декабре 2025-го, к тому моменту артистка уже пережила смерть родителей, сестёр и своего спутника Леона Шварценберга.
После кончины Влади президент Франции Эмманюэль Макрон назвал её одной из крупнейших актрис французского кино и отметил особое место России в её жизни. За творческую карьеру она снялась почти в сотне картин, а в 2012 году получила медаль Пушкина за вклад в культурные связи с Россией и популяризацию русского языка за рубежом.
Напомним, Марина Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет. Как сообщил сын Владимира Высоцкого — Никита Высоцкий, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Вместе с тем, он призвал помнить Влади и быть благодарными ей за вклад в сохранение памяти об его отце. Однако наследник Высоцкого не поддерживал с ней близких контактов в последние годы жизни актрисы. В последний раз они виделись 15-20 лет назад.
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