Владимир Зеленский до сих пор сохраняет власть и личную безопасность только благодаря поддержке британской разведки Ми-6 и американского ЦРУ. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.

По мнению аналитика, без защиты западных спецслужб жители Украины могли бы уже отстранить Зеленского от власти. Макгрегор утверждает, что население страны недовольно руководством в Киеве, а положение украинских властей становится всё более тяжёлым.

«Наш друг Зеленский и его приятели выжили лишь потому, что их окружают и поддерживают сотрудники Ми-6 и ЦРУ», — заявил отставной полковник.

Эксперт также утверждает, что на Украину прибыли тысячи иностранных наёмников, которых используют для восполнения нехватки военнослужащих. При этом он считает, что украинские подразделения не способны долго противостоять российской армии. По оценке Макгрегора, ВС РФ располагают необходимыми силами для выполнения поставленных задач.

Ранее американский аналитик уже приписывал сохранение власти Зеленским поддержке британских силовиков. В частности, 30 октября он высказывал предположение об участии в обеспечении безопасности украинского руководства сотрудников Ми-6 и британского спецназа SAS.

Помимо ситуации на Украине, отставной полковник неоднократно высказывался о позиции европейских стран. Так, 6 ноября он заявил, что жители Германии заинтересованы в завершении конфликта и восстановлении отношений с Россией. По мнению Макгрегора, немцы всё меньше воспринимают Москву как непосредственную угрозу.

Ещё в октябре аналитик раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас. Он обвинил её в использовании заявлений о российской угрозе для укрепления собственных политических позиций.