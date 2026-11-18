Президент Финляндии Александр Стубб потребовал, чтобы Украина и европейские государства участвовали в переговорах по урегулированию конфликта. По его мнению, территориальные вопросы невозможно решать без Киева, а обсуждать гарантии безопасности — без европейских представителей. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что нельзя обсуждать территориальные вопросы без участия Украины. Нельзя говорить о безопасности без участия Европы», — подчеркнул финский лидер.

Стубб также выразил уверенность, что вести диалог с Москвой необходимо с позиции силы. По его словам, именно поэтому Финляндия уделяет большое внимание обороне и поддерживает крупные вооружённые силы. Политик напомнил, что благодаря системе воинской обязанности страна способна мобилизовать до миллиона военнослужащих.

При этом глава Финляндии призвал придать мирным переговорам чёткую структуру. Он считает необходимым заранее определить график и повестку, сосредоточившись на гарантиях безопасности, территориальных вопросах, мерах доверия и прекращении огня. Штайнмайер поддержал участие Европы, подчеркнув, что европейские страны смогут принять только те гарантии безопасности, в разработке которых участвовали сами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Стубб допустил расширение переговорного формата уже в ближайшие две недели. По его оценке, следующий раунд консультаций может пройти с участием России, США, Украины и европейских государств. До этого представители Москвы, Вашингтона и Киева провели двухдневные переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября, однако к заключению мирного соглашения они не привели.