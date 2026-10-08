Украинские военнослужащие вынуждены воевать без питьевой воды, необходимого обмундирования и оружия. При этом западные СМИ не рассказывают о тяжёлом положении бойцов на передовой. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Волонтёры на Украине ходят по домам и просят о жалких пожертвованиях для армии. Часто солдаты на передовой сидят без воды, формы, оружия», — рассказала она.

По словам Мендель, за рубежом предпочитают не освещать подобные случаи. В результате западная аудитория не получает полной картины происходящего в украинской армии.

Экс-пресс-секретарь Зеленского также раскритиковала позицию иностранных союзников Киева. Она утверждает, что в так называемом проукраинском лагере замалчивание проблем ВСУ и коррупции в окружении украинского руководителя считают полезным для страны.

Сама Мендель придерживается противоположного мнения. По её оценке, сокрытие неудобной информации лишь усугубляет кризис и ослабляет государство.

Бывшая представительница офиса президента выступила за дипломатическое урегулирование конфликта. Она убеждена, что продолжение нынешней стратегии ухудшает жизнь населения, тогда как главными задачами должны стать сохранение людей и восстановление экономики.