Без воды, формы и оружия: Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла положение ВСУ
Мендель заявила о нехватке воды и оружия у военных ВСУ на передовой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские военнослужащие вынуждены воевать без питьевой воды, необходимого обмундирования и оружия. При этом западные СМИ не рассказывают о тяжёлом положении бойцов на передовой. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Волонтёры на Украине ходят по домам и просят о жалких пожертвованиях для армии. Часто солдаты на передовой сидят без воды, формы, оружия», — рассказала она.
По словам Мендель, за рубежом предпочитают не освещать подобные случаи. В результате западная аудитория не получает полной картины происходящего в украинской армии.
Экс-пресс-секретарь Зеленского также раскритиковала позицию иностранных союзников Киева. Она утверждает, что в так называемом проукраинском лагере замалчивание проблем ВСУ и коррупции в окружении украинского руководителя считают полезным для страны.
Сама Мендель придерживается противоположного мнения. По её оценке, сокрытие неудобной информации лишь усугубляет кризис и ослабляет государство.
Бывшая представительница офиса президента выступила за дипломатическое урегулирование конфликта. Она убеждена, что продолжение нынешней стратегии ухудшает жизнь населения, тогда как главными задачами должны стать сохранение людей и восстановление экономики.
Ранее Life.ru рассказывал о жалобах военнослужащих 121-й бригады ВСУ, которые 12 суток оставались без еды и питьевой воды. Командир взвода Анатолий Сащук обратился к военному руководству с требованием провести ротацию, поскольку его подчинённые находились на позициях с апреля вместо обещанного месяца. Впоследствии родственники бойцов сообщили об отключении связи после публичного обращения. По их словам, у солдат забрали терминалы Starlink, чтобы предотвратить распространение информации. Кроме того, в Верховной раде заявили о нехватке почти триллиона гривен на выплаты военнослужащим. Депутат Богдан Кицак утверждал, что объявленная ранее система денежного обеспечения так и не заработала в полном объёме.
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