«Безнадёжно обречена»: Матвиенко высказалась о неудачной западной стратегии против России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что итоги прошедшего голосования продемонстрировали неудачу попыток повлиять на Россию через внутренний раскол. Свою оценку она опубликовала в канале на платформе Max.

По словам спикера Совфеда, расчёт на ослабление страны изнутри не сработал. Она связала результаты выборов с сохранением общественной консолидации.

«Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадёжно обречена», — заявила Матвиенко.

Она также напомнила о предвыборном обращении Владимира Путина, в котором президент говорил, что попытки расколоть и запугать Россию не достигнут цели.

Матвиенко поблагодарила граждан, принявших участие в голосовании, и заявила, что проведение выборов подтвердило эти слова главы государства.