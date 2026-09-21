«Безнадёжно обречена»: Матвиенко высказалась о неудачной западной стратегии против России
Матвиенко: Итоги выборов показали провал попыток Запада расколоть Россию
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что итоги прошедшего голосования продемонстрировали неудачу попыток повлиять на Россию через внутренний раскол. Свою оценку она опубликовала в канале на платформе Max.
По словам спикера Совфеда, расчёт на ослабление страны изнутри не сработал. Она связала результаты выборов с сохранением общественной консолидации.
«Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадёжно обречена», — заявила Матвиенко.
Она также напомнила о предвыборном обращении Владимира Путина, в котором президент говорил, что попытки расколоть и запугать Россию не достигнут цели.
Матвиенко поблагодарила граждан, принявших участие в голосовании, и заявила, что проведение выборов подтвердило эти слова главы государства.
Подсчёт голосов при этом продолжается. В ЦИК ранее сообщили, что предварительные результаты представят 21 сентября, а окончательное подведение итогов начнётся не раньше 25 сентября.
Ранее Владимир Путин перед голосованием заявил, что выборы должны показать невозможность расколоть и запугать Россию. После закрытия участков глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о провале попыток сорвать выборы с помощью кибератак, диверсий и информационных вбросов. При этом окончательные итоги голосования ЦИК планирует подводить не раньше 25 сентября.
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