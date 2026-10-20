«Ближневосточное НАТО» дало трещину: Союзники не спешат защищать Саудовскую Аравию

Турция и Пакистан не готовы вступать в войну с йеменскими хуситами, несмотря на оборонные обязательства перед Саудовской Аравией. После серии ударов по королевству союзники Эр-Рияда ограничились мерами защиты и не собираются проводить наступательную операцию в Йемене, пишет газета «Взгляд».

В августе три страны заключили Мекканский пакт, который уже прозвали «ближневосточным НАТО». Согласно соглашению, нападение на одного из участников рассматривается как атака на всех. Однако после ударов хуситов по саудовским аэропортам и нефтяным объектам союзники не торопятся вступать в боевые действия.

По словам политолога Кирилла Семёнова, около восьми тысяч пакистанских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии и помогают защищать её объекты. При этом их полномочия не предусматривают операций на территории Йемена.

Аналогичную позицию занимает Анкара. Глава турецкого МИД Хакан Фидан подчеркнул оборонительный характер соглашения, а отправка войск в королевство ещё требует одобрения парламента. Эксперты связывают осторожность союзников с боеспособностью хуситов, риском конфликта с Ираном и возможной негативной реакцией внутри мусульманского мира.

Присоединиться к защите Саудовской Аравии может Египет. Президент Абдельфаттах ас-Сиси уже попросил парламент разрешить возможное военное вмешательство. По оценкам аналитиков, Каир также может ограничиться помощью с противовоздушной обороной и охраной морских путей.