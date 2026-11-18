Президент России Владимир Путин своим участием в саммите АТЭС в Китае нанёс серьёзный удар по попыткам Запада изолировать Москву на международной арене. Российский лидер оказался в центре внимания мирового сообщества рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Такую оценку событиям в Шэньчжэне дало агентство Bloomberg.

Особое внимание журналисты обратили на церемонию совместного фотографирования участников форума. Путин впервые за девять лет появился на традиционном групповом снимке лидеров АТЭС, причём занял центральное место рядом с руководителями двух крупнейших мировых держав. По оценке Bloomberg, подобное расположение стало символическим и весьма убедительным ответом на западные усилия по дипломатической изоляции России.

Перед фотосессией Путин и Трамп обменялись рукопожатиями и коротко пообщались в присутствии Си Цзиньпина. Неформальный контакт состоялся на торжественном приёме, организованном китайским руководством. Президенты России и США увиделись лично в восьмой раз с момента первого вступления Трампа в должность в 2017 году.

Bloomberg подчёркивает, что появление Путина на одной международной площадке с Трампом и Си Цзиньпином демонстрирует сохранение его дипломатического статуса, несмотря на санкционное давление и попытки западных государств ограничить международные контакты Москвы. Сам факт совместного участия лидеров в мероприятиях АТЭС агентство рассматривает как значимое политическое событие.

При этом основные переговоры ещё впереди. На 19 ноября запланирована первая в истории трёхсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР. Она должна пройти в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Ожидается, что стороны обсудят вопросы международной безопасности, контроля над ядерными вооружениями и урегулирования конфликта на Украине.

В ходе поездки российский лидер также провёл более двух часов на переговорах с Си Цзиньпином. Беседа началась в расширенном составе делегаций, после чего продолжилась за рабочим завтраком. Стороны затронули развитие двустороннего сотрудничества, международную повестку и последние контакты Москвы с Вашингтоном. Путин пообещал работать с Китаем «спина к спине» ради мира и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнув укрепление стратегического партнёрства двух стран.