Представитель Литвы, по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, резко возмутился его присутствием в Совете ООН по правам человека в Женеве. Российский дипломат приехал на 63-ю сессию СПЧ, где выступал по теме нарушений прав человека со стороны Украины.

«Попытки блокировать любые сомнения в правильности действий украинской стороны вызывают у них просто сумасшедшую истерику. Так, например, вёл себя представитель литовской стороны, который был крайне возмущён моим присутствием в зале», — рассказал Мирошник РИА «Новости».

Дипломат утверждает, что литовскую сторону возмутило само присутствие российского представителя и возможность изложить позицию Москвы.

«А он этой правды боится, поэтому это вызвало такое жёсткое заявление Литвы, а потом, конечно, было подхвачено украинской стороной», — сказал Мирошник.

Мирошник также заявил о группе государств, которые поставляют Киеву вооружение, предоставляют инфраструктуру и обучают украинских военных. Литва действительно ранее объявляла, что направит более €20 млн на закупку вооружений для ВСУ у украинских производителей, а в 2026 году Вильнюс изучал возможность получить доступ к разработанным Украиной дальнобойным системам.

Нынешняя 63-я сессия СПЧ ООН проходит в Женеве с 7 сентября по 7 октября. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека при этом ведёт собственный мониторинг нарушений в рамках конфликта и публикует данные по действиям обеих сторон. Например, в сентябрьском докладе о сексуальном насилии из 1004 задокументированных случаев 89% были отнесены к действиям российских властей, а 11% — украинских.

Для Мирошника это уже не первый конфликт вокруг его приезда на площадку СПЧ. В марте, во время 61-й сессии, украинская делегация также протестовала против его присутствия в Женеве. Тогда дипломат заявлял, что участвовал в мероприятии как аккредитованный представитель России и намерен продолжать использовать площадку ООН для изложения позиции Москвы.