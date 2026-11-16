«Больше вредно для них»: В Госдуме оценили решение Эстонии закрыть границу с Россией
Депутат Журова: Закрытие границы навредит Эстонии больше, чем России
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Если Таллин закроет все погранпереходы с Россией, Эстонии это навредит больше, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, через границу и сейчас ездят немногие, но для жителей приграничных городов это по-прежнему возможность навестить родных.
«Значит, ещё одна связь с Европой закрывается. На самом деле это больше вредно для них, а не для нас», — отметила депутат в беседе с «Лентой.ру».
По её мнению, власти Эстонии хотят прекратить даже то общение между жителями двух стран, которое сохранилось после прежних ограничений. Парламентарий допустила, что недовольство такими мерами будет расти как в самой республике, так и в других странах Европы.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил закрытие КПП с возведением стены.