Если Таллин закроет все погранпереходы с Россией, Эстонии это навредит больше, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, через границу и сейчас ездят немногие, но для жителей приграничных городов это по-прежнему возможность навестить родных.

«Значит, ещё одна связь с Европой закрывается. На самом деле это больше вредно для них, а не для нас», — отметила депутат в беседе с «Лентой.ру».