БПЛА рухнул на парковку в Подмосковье и повредил 19 машин

Беспилотник упал на автомобильную стоянку в деревне Дурыкино Солнечногорского округа, повредив 19 единиц техники. Пострадавших на объекте нет, сообщил глава муниципалитета Константин Михальков.

После падения аппарата на парковке началось возгорание. Пожарные оперативно справились с огнём, что, по словам Михалькова, позволило избежать более серьёзного ущерба.

«На стоянку автомобилей упал БПЛА, повредив 19 единиц техники. Ущерб оценивают специальные службы. Пострадавших на этом объекте нет», — сообщил глава округа.

Дурыкино стало одним из нескольких населённых пунктов Солнечногорского округа, пострадавших во время массированной атаки. В Литвиново беспилотник упал на крышу склада, откуда эвакуировали 46 человек, а в Радумле погиб 20-летний мужчина.