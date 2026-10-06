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Регион
Опубликовано 6 октября, 10:34

БПЛА рухнул на парковку в Подмосковье и повредил 19 машин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Беспилотник упал на автомобильную стоянку в деревне Дурыкино Солнечногорского округа, повредив 19 единиц техники. Пострадавших на объекте нет, сообщил глава муниципалитета Константин Михальков.

После падения аппарата на парковке началось возгорание. Пожарные оперативно справились с огнём, что, по словам Михалькова, позволило избежать более серьёзного ущерба.

«На стоянку автомобилей упал БПЛА, повредив 19 единиц техники. Ущерб оценивают специальные службы. Пострадавших на этом объекте нет», — сообщил глава округа.

Дурыкино стало одним из нескольких населённых пунктов Солнечногорского округа, пострадавших во время массированной атаки. В Литвиново беспилотник упал на крышу склада, откуда эвакуировали 46 человек, а в Радумле погиб 20-летний мужчина.

46 человек срочно эвакуировали после падения БПЛА и пожара на складе в Литвиново
46 человек срочно эвакуировали после падения БПЛА и пожара на складе в Литвиново

Ранее Life.ru сообщал о последствиях одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье. В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов, два человека погибли, ещё девять получили травмы. Также за ночь в 16 муниципалитетах региона уничтожили и подавили 185 беспилотников.

Больше новостей о последствиях атак и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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