БПЛА рухнул на парковку в Подмосковье и повредил 19 машин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Беспилотник упал на автомобильную стоянку в деревне Дурыкино Солнечногорского округа, повредив 19 единиц техники. Пострадавших на объекте нет, сообщил глава муниципалитета Константин Михальков.
После падения аппарата на парковке началось возгорание. Пожарные оперативно справились с огнём, что, по словам Михалькова, позволило избежать более серьёзного ущерба.
«На стоянку автомобилей упал БПЛА, повредив 19 единиц техники. Ущерб оценивают специальные службы. Пострадавших на этом объекте нет», — сообщил глава округа.
Дурыкино стало одним из нескольких населённых пунктов Солнечногорского округа, пострадавших во время массированной атаки. В Литвиново беспилотник упал на крышу склада, откуда эвакуировали 46 человек, а в Радумле погиб 20-летний мужчина.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье. В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов, два человека погибли, ещё девять получили травмы. Также за ночь в 16 муниципалитетах региона уничтожили и подавили 185 беспилотников.
Больше новостей о последствиях атак и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.