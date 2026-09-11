Буданов* заявил о готовности Украины прекратить огонь «в любой момент»

Украина готова к прекращению огня «в любой момент», однако не согласится на урегулирование в форме ультиматума. Об этом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил в интервью латвийскому LSM.

По его словам, это официальная позиция украинского руководства. Киев, утверждает Буданов*, хочет завершения конфликта, однако считает возможным соглашение только на условиях, которые сочтёт приемлемыми.

«Мы готовы и хотим окончания войны. Конечно, на нормальных приемлемых условиях, а не в форме ультиматума», — заявил он.

Буданов* также впервые в этом интервью достаточно конкретно описал вариант, который считает наиболее реалистичным для остановки боевых действий. По его мнению, соглашение могло бы основываться на фактической линии фронта, существующей на момент достижения договорённости, при наличии гарантий безопасности для Украины. При этом Киев, как заявил глава офиса Зеленского, не намерен юридически признавать отказ от территорий.

Он также подтвердил, что переговорный процесс с участием США продолжается. На вопрос о перспективах новых контактов с Москвой Буданов* ответил, что диалог уже возобновлён и должен продолжиться. Американская и украинская стороны, по его оценке, заинтересованы в достижении результата.

Новая серия дипломатических контактов началась после поездок представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. 5 сентября они встретились в Москве с Владимиром Путиным, а 6 сентября провели переговоры в Киеве с Зеленским и украинской делегацией. Life.ru сообщал, что после встречи Уиткофф назвал переговоры содержательными и важными, а американская сторона заявила о намерении продолжить консультации.

При этом позиция Буданова* по срокам возможного прекращения огня остаётся осторожной. Ещё 4 сентября он говорил, что переговоры могут активизироваться до конца месяца, однако реальные условия для остановки боевых действий, по его оценке, могут сформироваться только к весне 2027 года.

Ранее Буданов* утверждал о переданном Москве предложении Киева прекратить боевые действия. Тогда глава офиса Зеленского заявлял, что инициатива якобы была доведена до Владимира Путина, однако российская сторона публично эту трактовку не подтверждала.

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