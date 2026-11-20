Президент России Владимир Путин признался, что воспринимает достижения соотечественников как собственные победы. Успехи российских учёных, спортсменов, деятелей искусства и обычных граждан вызывают у него чувство восторга, словно речь идёт о близких родственниках. Об этом глава государства рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

«Я неожиданно для себя вот что заметил внутри себя», — поделился российский лидер.

Путин объяснил, что особенно радуется, когда видит результаты труда талантливых людей, даже если никогда не встречался с ними лично. Причём речь идёт не только о научных открытиях или спортивных рекордах, но и о достижениях простых россиян, которые создают что-то уникальное своими руками или собирают рекордные урожаи.

По словам президента, в такие моменты у него возникает ощущение, будто успеха добился кто-то из родных. Он признался, что воспринимает талантливых и выдающихся соотечественников как близких людей, практически членов собственной семьи.

«И воспринимаю это как личный успех, как личную победу. Это очень приятное чувство», — добавил Путин.

Беседа с Кустурицей состоялась в рамках съёмок фильма, посвящённого 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьера документальной картины приурочена к 20 ноября — дню рождения предстоятеля Русской православной церкви.