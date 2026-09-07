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Опубликовано 7 сентября, 11:22

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила о смерти близкого человека

Обложка © Telegram / Ева Карицкая

Обложка © Telegram / Ева Карицкая

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая сообщила о смерти своей тёти, которая с подросткового возраста страдала зависимостью. Блогер рассказала, что родственница неоднократно отбывала наказание за кражи и в прошлом избивала её бабушку.

По словам Евы, после рождения сына женщине удалось на некоторое время отказаться от употребления запрещённых веществ. Она давала Карицкой советы и предупреждала её не повторять собственных ошибок, однако спустя полтора года после рождения ребёнка произошёл срыв.

Позднее женщину лишили родительских прав, а её сын оказался в приёмной семье. Сейчас ему 15 лет, рассказала Карицкая.

Блогер также сообщила, что её тётя страдала тяжёлыми заболеваниями. По словам Карицкой, у родственницы были проблемы с ногами и гепатит, а причиной смерти стал сердечный приступ.

При этом Ева отметила, что её тётя окончила университет с красным дипломом. Она подчеркнула, что образование и способности человека не всегда помогают справиться с зависимостью, и выразила сожаление из-за смерти близкой родственницы.

«Вот и всё»: На могиле Паши Техника установили статую рэпера за 4 млн
«Вот и всё»: На могиле Паши Техника установили статую рэпера за 4 млн

Напомним, рэпер Паша Техник умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда после отключения от аппарата жизнеобеспечения 4 апреля 2025 года. До этого он впал в кому в Таиланде. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%.

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Дарья Денисова
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