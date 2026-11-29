«Четвертовали бы кого угодно»: Какое наказание грозит SHAMAN за скандальный концерт в Кремле
Продюсер Пригожин раскритиковал номер SHAMAN с гитарой в Кремлёвском дворце
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Номер с гитарой в Кремлёвском дворце не вяжется с образом защитника русской культуры, который выбрал для себя певец SHAMAN, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, Ярослав Дронов — талантливый артист, но патриотические песни не дают ему поблажек за поведение на сцене.
«За такое демонстративное поведение в Кремлёвском дворце четвертовали бы кого угодно...» — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
Во время выступления певец присел перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту. Сам Дронов объяснил, что зрители увидели лишь несколько секунд из рок-блока концерта. Продюсера этот довод не убедил. Для него в основе рока лежит протест, а в творчестве SHAMAN его нет.
При этом бывший следователь, адвокат Николай Семёнов не увидел в действиях певца состава правонарушения. По его оценке, публичные извинения маловероятны, хотя музыкант может изменить решение, если история получит ещё больший резонанс.
Напомним, после скандального номера одна из пользовательниц соцсетей пожаловалась на выступление SHAMAN в СК и Роскомнадзор. В подтверждение она опубликовала скриншот отправки обращения. Сам SHAMAN назвал «заказной историей» скандал из-за попытки облизать гитару в Кремле.