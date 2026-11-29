Номер с гитарой в Кремлёвском дворце не вяжется с образом защитника русской культуры, который выбрал для себя певец SHAMAN, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, Ярослав Дронов — талантливый артист, но патриотические песни не дают ему поблажек за поведение на сцене.

«За такое демонстративное поведение в Кремлёвском дворце четвертовали бы кого угодно...» — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Во время выступления певец присел перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту. Сам Дронов объяснил, что зрители увидели лишь несколько секунд из рок-блока концерта. Продюсера этот довод не убедил. Для него в основе рока лежит протест, а в творчестве SHAMAN его нет.

При этом бывший следователь, адвокат Николай Семёнов не увидел в действиях певца состава правонарушения. По его оценке, публичные извинения маловероятны, хотя музыкант может изменить решение, если история получит ещё больший резонанс.