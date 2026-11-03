Силы ПВО уничтожили ещё 16 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 3 ноября.

С учётом новой группы число сбитых аппаратов за вечер 2 ноября и ночь на 3 ноября достигло 69. Из них 41 беспилотник уничтожен с начала новых суток.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 02:33 мск.

Информации о пострадавших и повреждениях в сообщении мэра нет. Места падения фрагментов он не уточнил.

Атаки на Московский регион продолжаются несколько ночей подряд. Как ранее сообщал Life.ru, вечером 2 ноября Собянин рассказал об уничтожении 18 беспилотников: сначала восьми, затем ещё десяти. На местах падения обломков работали экстренные службы, сведений о пострадавших мэр не приводил.