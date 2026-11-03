Число сбитых за вечер и ночь дронов на подлёте к Москве достигло 69
Собянин 3 ноября сообщил об уничтожении ещё 16 беспилотников на подлёте к Москве
Обложка © ТАСС / Александр Река
Силы ПВО уничтожили ещё 16 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 3 ноября.
С учётом новой группы число сбитых аппаратов за вечер 2 ноября и ночь на 3 ноября достигло 69. Из них 41 беспилотник уничтожен с начала новых суток.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 02:33 мск.
Информации о пострадавших и повреждениях в сообщении мэра нет. Места падения фрагментов он не уточнил.
Атаки на Московский регион продолжаются несколько ночей подряд. Как ранее сообщал Life.ru, вечером 2 ноября Собянин рассказал об уничтожении 18 беспилотников: сначала восьми, затем ещё десяти. На местах падения обломков работали экстренные службы, сведений о пострадавших мэр не приводил.
Московский регион фигурировал и в предыдущих сводках Минобороны РФ. По данным ведомства, в ночь на 2 ноября над регионами России и акваториями двух морей уничтожили 212 украинских беспилотников, а в ночь на 1 ноября — 235 аппаратов над 16 областями и Московским регионом. Отдельное число перехватов в столичном регионе в этих сообщениях не уточнялось.
Больше оперативных сообщений об атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.