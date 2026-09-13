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Опубликовано 13 сентября, 12:20

Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lysogor Roman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lysogor Roman

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 17 человек. По информации «Рен ТВ», ещё шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Состояние четырёх госпитализированных оценивается как тяжёлое. Других подробностей об их самочувствии пока не приводится.

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Напомним, 6 сентября в ущелье Безенги со склона Мижирги сошла лавина. Под удар стихии попала группа из 33 альпинистов. К 11 сентября спасатели обнаружили и доставили в лагерь тела 12 погибших. Их передали следователям. Ещё пять человек на тот момент оставались пропавшими без вести. 10 участникам группы удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны. 6 пострадавших госпитализировали. Поисковая операция проходила в сложных условиях. Ситуацию дополнительно осложнил новый сход снежно-ледовой массы в районе проведения работ. 12 сентября спасатели обнаружили тело ещё одного альпиниста и количество погибших составляло 16 человек.

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Юлия Сафиулина
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