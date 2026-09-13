Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 17

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 17 человек. По информации «Рен ТВ», ещё шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Состояние четырёх госпитализированных оценивается как тяжёлое. Других подробностей об их самочувствии пока не приводится.