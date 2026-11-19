Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна стать частью общей системы безопасности Европы. При этом обсуждать будущее европейского континента без участия самих европейских стран было бы странно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Путин поддержал включение Украины в систему безопасности Европы. Видео © Life.ru

«Мы согласились с предложением американских переговорщиков о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность. Чего здесь плохого-то? Что за истерику мы видим сейчас в некоторых европейских столицах?» — задался вопросом российский лидер.

Путин выразил недоумение по поводу реакции отдельных европейских государств на эту инициативу. Вместе с тем президент подчеркнул, что сами страны Европы должны участвовать в обсуждении будущих гарантий безопасности. По его словам, исключать их из переговорного процесса было бы нелогично.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях между Москвой и европейскими столицами по поводу новой системы безопасности. Ещё 12 ноября Путин обратил внимание, что европейские правительства настаивают на заключении мирного соглашения по Украине до начала более широких переговоров. При этом российская сторона выступает за параллельное обсуждение этих вопросов.

В свою очередь, американский переговорщик Джаред Кушнер обозначил условия будущих договорённостей. По его словам, Вашингтон не намерен окончательно согласовывать новую архитектуру безопасности без учёта интересов Киева. США рассчитывают обсуждать взаимосвязанные вопросы одновременно, но итоговые решения должны стать частью всеобъемлющего соглашения. Позднее глава МИД России Сергей Лавров допустил привлечение европейских стран к формированию новой системы безопасности. 17 ноября министр отметил, что государства континента рано или поздно придётся вовлекать в этот процесс. Однако, по его оценке, нынешняя позиция руководства Евросоюза пока мешает конструктивному диалогу.