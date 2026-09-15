«Да кто она такая?»: Захарова ответила главе Гёте-Института на слова о конце целой эпохи

Мария Захарова отвергла заявление главы Института Гёте Геше Йост о конце эпохи российско-германских культурных связей и подчеркнула, что судьбу таких отношений определяют народы двух стран. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила на брифинге.

Йост ранее объявила о завершении целого периода взаимодействия Москвы и Берлина в гуманитарной сфере. Такой вывод она сделала на фоне закрытия Русского дома в Берлине и прекращения работы отделений Института Гёте в России. Захарова усомнилась, что руководитель одной организации вправе выносить подобный вердикт.

«Геше Йост объявила о конце эпохи германо-российских культурных связей. Хочется спросить, да кто она такая, чтобы что-то подобное заявлять?» — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные вопросы нельзя решать единолично. По её мнению, последнее слово в отношении культурных контактов принадлежит людям, а не отдельным чиновникам или руководителям учреждений.

Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Учреждение прекратит работу 18 сентября. Это последнее действующее российское генконсульство на территории Германии. Остальные четыре закрыли ещё в 2023 году. Причиной стали события в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь с 4 на 5 августа. Рядом с украинским самолётом обнаружили беспилотник со взрывным устройством. Специалисты его обезвредили. МВД Германии назвало произошедшее гибридным терактом и не исключило внешнего вмешательства. Первого сентября немецкие власти заявили, что считают Россию ответственной за инцидент. Москва свою причастность отвергает.