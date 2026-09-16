Демешин попросил Путина ускорить программу развития судоходства на Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин попросил президента России Владимира Путина ускорить утверждение комплексной программы развития судоходства в Амурском бассейне вместе с программой обновления флота. Вопрос глава региона поднял на рабочей встрече с президентом.

«Обращаюсь к вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река межрегиональная для России, межгосударственная», — заявил Демешин.

По словам губернатора, развитие речного транспорта необходимо увязать с международной логистикой. Он обратил внимание на маршрут из китайских Харбина и Фуюаня по Сунгари с выходом в Амур и далее к Тихому океану. Федеральные планы развития Дальнего Востока также предусматривают расширение внутреннего водного транспорта в бассейне Амура и восстановление пассажирского сообщения на ранее закрытых линиях.

Отдельной проблемой Демешин назвал состояние судоремонта на Дальнем Востоке. По его словам, санкционные ограничения усилили потребность в собственных мощностях, а существующих доков недостаточно для обслуживания рыбопромыслового флота. Губернатор предложил восстанавливать такие мощности в районе Советской Гавани.

Работа над самой программой ведётся уже не первый месяц. Хабаровский край и Минтранс готовили комплексный документ по развитию пассажирского, грузового и круизного судоходства на Амуре, включая обновление портов, причалов и строительство новых судов. Весной 2026 года проект продолжал проходить согласование на федеральном уровне.

На встрече с Путиным Демешин в целом доложил о социально-экономическом развитии Хабаровского края. Кремль сообщил, что президент и губернатор обсудили ключевые инфраструктурные и экономические проекты региона.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущей рабочей встрече Путина с Демешиным, на которой глава региона также докладывал президенту о развитии Хабаровского края.