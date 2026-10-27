Европейских политиков, которые продолжают делать ставку на санкционное давление и конфликты, ждёт политическое забвение. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя резкие слова Илона Маска о сторонниках затягивания боевых действий на Украине.

По мнению парламентария, время западных лидеров, предпочитающих диалогу санкции и новые «железные занавесы», подходит к концу. Шеремет уверен, что история выбросит их «на пыльную обочину истории» за нежелание прислушиваться к интересам собственных граждан.

Депутат также считает, что неспособность западных политиков признавать и исправлять ошибки привела к идеологическому расколу и экономическим проблемам. Более того, Шеремет допускает, что внутренние противостояния в Европе могут перерасти в гражданскую войну. Это его политический прогноз, а не установленный сценарий развития событий.

Поводом для комментария стало высказывание Илона Маска от 25 октября. Американский предприниматель назвал «кровожадными поджигателями войны» тех европейцев и неоконсерваторов, которых автор обсуждаемой публикации обвинил в стремлении бесконечно продолжать украинский конфликт.

Незадолго до этого миллиардер уже обрушился с резкой критикой на сторонников продолжения боевых действий, которые, по его мнению, не предлагают реалистичных способов урегулирования.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Маска миротворцем после его заявлений о недопустимости использования Starlink для наступательных ударов. Российский представитель поддержал позицию предпринимателя, выразив уверенность в необходимости предотвращать дальнейшую эскалацию. Тем временем британская газета The Independent усомнилась в готовности Дональда Трампа и Маска поддерживать Киев до победы.