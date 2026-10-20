Девять насосов против потопа: В Ялте спасли крокодиляриум с десятками экзотических животных

В Ялте после мощных ливней затопило крокодиляриум с десятками экзотических животных. Сотрудники учреждения уже двое суток пытаются справиться с прибывающей водой, задействовав девять насосов и дополнительную помпу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архипелаг развлечений Крыма».

Ситуация в Ялтинском крокодиляриуме. Видео © Telegram / «Архипелаг развлечений Крыма»

«Ялтинский крокодиляриум справляется с поступлением забортной воды, и нашим питомцам сейчас ничего не угрожает», — заверили представители учреждения.

Вода поступает в подвальные помещения, где расположены аквариумы и террариумы. Несмотря на непрерывную работу оборудования, полностью избавиться от подтопления пока не удаётся. Сотрудники удерживают уровень воды на отметке не выше 50 сантиметров.

Из-за последствий непогоды крокодиляриум и ферма временно закрыты для посетителей. Когда учреждения возобновят работу, пока неизвестно. Специалистам предстоит окончательно осушить помещения и восстановить привычные условия для животных.

Для крокодиляриума это не первое серьёзное испытание. Во время разрушительного наводнения в 2021 году помещения также оказались под водой. Тогда работникам пришлось вручную вылавливать крокодилов и эвакуировать их в безопасное место.

Ранее Life.ru рассказывал о мощных ливнях, обрушившихся на Ялту 19 октября. За сутки в городе выпало 98 миллиметров осадков — около двух месячных норм, а на горе Ай-Петри зафиксировали сразу 263 миллиметра. Потоки воды с гор начали затапливать улицы и частные домовладения, из-за чего спасателям пришлось разворачивать временные защитные сооружения.

Уже 20 октября в МЧС сообщили об историческом максимуме осадков в Ялте: с начала штормового предупреждения их количество достигло 509 миллиметров. В посёлке Кореиз вышла из берегов река Узень-Чешме, началось разрушение фундаментов и подпорных стен. Из опасной зоны эвакуировали семерых человек, трое из которых оказались в пункте временного размещения. На ликвидации последствий стихии продолжили работать спасатели и коммунальные службы.