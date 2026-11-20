Диагноз — не приговор материнству: Врач назвала болезни, с которыми женщины теперь могут родить
Врач Трифонова рассказала о возможности беременности при рассеянном склерозе
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Женщины с некоторыми тяжёлыми хроническими заболеваниями, включая рассеянный склероз и миастению, могут успешно выносить беременность при условии правильной подготовки и медицинского сопровождения. Современная медицина позволяет подходить к вопросу материнства индивидуально, не рассматривая диагноз как безусловное препятствие к рождению ребёнка. Об этом рассказала Life.ru заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства, профессор Наталья Трифонова.
По словам эксперта, опыт Сеченовского центра показывает, что беременность возможна даже при заболеваниях, которые раньше могли восприниматься как серьёзное препятствие для материнства.
«Опыт Сеченовского центра материнства и детства показывает, что беременность при таких заболеваниях, как, например, рассеянный склероз и миастения, может состояться», — отметила Трифонова.
При этом специалист подчеркнула, что подобная беременность требует предварительной подготовки и совместной работы нескольких врачей — акушера, невролога и других профильных специалистов.
Главная задача современной медицины, по словам профессора, заключается в том, чтобы не ставить знак равенства между хроническим диагнозом и невозможностью стать матерью. Решение должно приниматься с учётом состояния конкретной женщины, особенностей её заболевания и возможных рисков.
Трифонова также подчеркнула, что современные технологии позволяют всё раньше выявлять потенциальные осложнения беременности. Однако медицинское сопровождение должно оставаться обоснованным и не превращаться в постоянный поиск угроз.
Специалист считает, что будущее акушерства заключается не в увеличении числа медицинских вмешательств, а в более точном определении ситуаций, когда помощь действительно необходима.
В интервью Life.ru эксперты Сеченовского университета также рассказали, как медицина научилась выявлять болезни до первых симптомов, что уже доступно по ОМС и почему забота о ребёнке начинается ещё до его рождения.
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