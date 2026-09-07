«Динамо» попросило отменить красную карточку Тюкавина в матче со «Спартаком»

Московское «Динамо» обратилось в контрольно-дисциплинарный комитет РФС и экспертно-судейскую комиссию с просьбой отменить красную карточку нападающего Константина Тюкавина. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Удаление произошло на 72-й минуте матча с «Спартаком» в седьмом туре РПЛ. Тюкавин получил прямую красную карточку после эпизода с защитником красно-белых Александером Джику.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Динамо» сумело удержать преимущество и одержало победу со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Ярослав Гладышев и Артур Гомес, у «Спартака» отличился Данил Пруцев.

В московском клубе считают, что решение арбитра Кирилла Левникова было ошибочным. По мнению «Динамо», в действиях Тюкавина не было чрезмерной силы или жестокости, а контакт с соперником произошёл по неосторожности. При этом сам Тюкавин после матча признал, что допустил ошибку, но подчеркнул, что не намеревался ударить Джику. Для 24-летнего форварда эта красная карточка стала первой в карьере в чемпионате России.

Теперь клуб рассчитывает, что КДК РФС и ЭСК рассмотрят эпизод и пересмотрят решение об удалении футболиста.

После семи туров «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ с 13 очками. В следующем матче 12 сентября команда сыграет дома с «Оренбургом».

Ранее «Оренбург» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ. Всего за первые девять минут игроки забили три гола, но встреча закончилась ничьей — 2:2.