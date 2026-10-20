Дмитриев подтвердил атаки ВСУ на суда с нефтью компаний США в Чёрном море

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил сообщения об атаках ВСУ на суда с нефтепродуктами американских компаний в Чёрном море. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети X.

«Да, так оно и было», — написал Дмитриев, отреагировав на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Накануне глава Госдепартамента сообщил о многочисленных жалобах американского бизнеса на удары украинских военных по коммерческим судам в Чёрном море. По словам Рубио, предприниматели неоднократно обращались к администрации президента Дональда Трампа, поскольку под атаки попадали суда с принадлежавшей им нефтью.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума 19 июля. Тогда, по заявлению КТК, под удар попали два танкера с международными экипажами — ASIA и NISSOS IOS. На первом судне возник пожар, который удалось потушить. Пострадавших и разлива нефти удалось избежать.

Позднее Financial Times сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по объектам КТК. По данным издания, требование прозвучало во время телефонного разговора 31 июля. Вашингтон опасался последствий для мирового нефтяного рынка и интересов американских компаний Chevron и ExxonMobil.