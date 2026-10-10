Дмитриев заявил о пользе сотрудничества России и США для мировых рынков

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает на продолжение энергетических и экономических связей Москвы и Вашингтона после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X, комментируя заявление американского лидера.

«Энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США продолжится, что пойдёт на пользу мировым рынкам и всему миру», — пишет Дмитриев.

Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным стороны договорились о крупных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам республиканца, Россия в самое ближайшее время поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, ещё 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем ещё миллион тонн.

Тем временем Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. OFAC, следуя приказу Трампа, выпустило временное общее разрешение. Согласно генеральной лицензии № 135, опубликованной на сайте ведомства, до 7 апреля следующего года разрешено выполнять все ранее запрещённые операции с российским дизелем.