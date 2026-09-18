До 64 тысяч к курантам: Сколько можно накопить к Новому году, откладывая по 10% зарплаты

Россиянин со средней зарплатой может накопить к Новому году около 38,4 тысячи рублей, если с сентября начнёт ежемесячно откладывать 10% дохода. В Москве потенциальная сумма превысит 63 тысячи, а в Петербурге приблизится к 45 тысячам, следует из расчётов, предоставленных Life.ru платёжным сервисом «Апельсин».

За основу аналитики взяли последние доступные на момент расчёта данные Росстата за май 2026 года. Средняя начисленная зарплата по стране тогда составляла 110 216 рублей. После НДФЛ в 13% это около 95,9 тысячи рублей.

Если ежемесячно отправлять в накопления десятую часть этой суммы, получится примерно 9,6 тысячи рублей. За четыре месяца — с сентября по декабрь включительно — финансовый резерв вырастет примерно до 38 352 рублей.

Москвичи при той же стратегии потенциально накопят больше всего среди жителей двух столиц. При средней майской зарплате 183 651 рубль и доходе после НДФЛ около 159,8 тысячи рублей к концу года может набраться 63 910 рублей.

В Санкт-Петербурге при средней зарплате 128 671 рубль расчётный доход после вычета налога составляет около 111,9 тысячи. Если откладывать по 10%, к Новому году получится собрать 44 777 рублей.

Среди федеральных округов лидирует Центральный: при средней зарплате 135 019 рублей потенциальные накопления за четыре месяца составят 46 986 рублей. На втором месте Дальний Восток — 45 854 рубля при среднем заработке 131 765 рублей.

Далее идут:

Северо-Западный федеральный округ: размер потенциальных накоплений равен 40 023 рублям при средней заработной плате 115 010 рублей (после вычета НДФЛ — 100 058);

при средней заработной плате 115 010 рублей (после вычета НДФЛ — 100 058); Уральский федеральный округ: размер потенциальных накоплений равен 39 221 рублю при средней заработной плате 112 706 рублей (после вычета НДФЛ — 98 054);

при средней заработной плате 112 706 рублей (после вычета НДФЛ — 98 054); Сибирский федеральный округ: размер потенциальных накоплений равен 34 052 рублям при средней заработной плате 97 851 рубль (после вычета НДФЛ — 85 130);

при средней заработной плате 97 851 рубль (после вычета НДФЛ — 85 130); Приволжский федеральный округ: размер потенциальных накоплений равен 30 120 рублям при средней заработной плате 86 554 рублей (после вычета НДФЛ — 75 301);

при средней заработной плате 86 554 рублей (после вычета НДФЛ — 75 301); Южный федеральный округ: размер потенциальных накоплений равен 28 123 рублям при средней заработной плате 80 815 рублей (после вычета НДФЛ — 70 309 рублей);

при средней заработной плате 80 815 рублей (после вычета НДФЛ — 70 309 рублей); Северо-Кавказский федеральный округ: размер потенциальных накоплений равен 21 661 рублю при средней заработной плате 62 245 рублей (после вычета НДФЛ — 54 153).

Ранее Life.ru писал, что около половины россиян откладывают до 20% своего дохода. При этом 37% опрошенных вообще не формируют сбережений, а среди тех, кто копит, 40% делают это ради финансовой подушки.