Хирурги-онкологи возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых врачей в Москве в 2026 году. Максимальные зарплатные предложения для этих специалистов в коммерческих клиниках достигают 700 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, имеющегося в распоряжении ТАСС.

На втором месте оказались акушеры-гинекологи, которым работодатели готовы платить до 550 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров неврологи с максимальной зарплатой в 430 тысяч рублей.

Терапевтам и специалистам ультразвуковой диагностики столичные работодатели предлагают до 350 тысяч рублей в месяц.

При этом максимальные предложения заметно отличаются от медианных показателей. Так, для хирургов-онкологов медианная зарплата составляет 200 тысяч рублей, а для терапевтов — 170 тысяч.

По данным аналитиков, Москва сохраняет лидерство по уровню оплаты труда медицинского персонала.

Ранее в беседе с Life.ru директор по персоналу сети медицинских клиник «К+31» Людмила Андронаки спрогнозировала дальнейший рост зарплат врачей дефицитных специальностей. По её словам, работодатели готовы повышать оплату труда анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, онкологов, кардиологов и неврологов. При этом на доходы медиков всё больше влияют владение современными методами диагностики и лечения, цифровые навыки и умение общаться с пациентами.

В октябре депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о потребности российского здравоохранения в 175 тысячах сотрудников. Одной из причин кадрового дефицита парламентарий назвала несоответствие предлагаемых зарплат ожиданиям соискателей. Вместе с тем в России разрабатывают единую систему оплаты труда медработников, которая должна сократить разрыв между доходами специалистов в разных регионах. Переход на неё планируется начать в 2027 году, а доля оклада без учёта компенсационных выплат должна составлять не менее 50% зарплаты.