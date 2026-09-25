Дома как «банкоматы»: как Алексей Воробьёв получил $2,2 млн под залог недвижимости в Голливуде

Певец Алексей Воробьёв и его бизнес-партнёр Екатерина Гечмен-Вальдек получили более $2,2 млн заёмных средств под залог недвижимости в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Baza, изучившая сделки пары с двумя домами в Голливудских холмах. При этом распространённую вслед за публикацией формулировку о «заработанных $2 млн» стоит уточнить: речь идёт главным образом о кредитах, которые необходимо возвращать.

По данным Baza, партнёры приобрели два объекта — дом на Wyndham Road примерно за $1,7 млн и недвижимость на Beech Knoll Road за $2,9 млн. То, что Воробьёв и Гечмен-Вальдек были связаны с обоими адресами, подтверждается и документами властей Лос-Анджелеса: в материалах городской пожарной службы от 2021 года они указаны как владельцы объекта на Wyndham Road с почтовым адресом на Beech Knoll Road.

Под первый объект, как утверждает Baza, партнёры получили у частного кредитора $705 тыс. Затем в 2026 году недвижимость была продана примерно за $1,6 млн. Ранее СМИ сообщали, что Воробьёв приобрёл этот дом в 2021 году за $1,765 млн, то есть сама цена последующей продажи была ниже первоначальной стоимости покупки.

После продажи и погашения займа от $1,6 млн оставалось около $895 тыс. Именно эта арифметика позволила некоторым публикациям назвать деньги «прибылью». Однако экономически это не одно и то же: $705 тыс. были долгом, полученным раньше под залог дома, а $895 тыс. — остатком средств от продажи после возврата этого долга. Без учёта первоначального взноса, стоимости покупки, процентов и других расходов назвать эту сумму чистым заработком нельзя.

Со вторым домом партнёры, по данным Baza, применили похожий механизм. Под недвижимость на Beech Knoll Road был оформлен заём примерно на $1,5 млн со сроком погашения до 2056 года. Таким образом, в общей сложности через залог двух объектов они получили доступ примерно к $2,205 млн заёмного капитала.

Такой механизм сам по себе не является необычной «бизнес-схемой»: владелец недвижимости может использовать накопленный в объекте капитал в качестве обеспечения для нового кредита. При этом дом остаётся в собственности, а полученные деньги можно направить на другие покупки, инвестиции или расходы. Однако вместе с наличными у владельца возникает и обязательство вернуть кредит с процентами.

Baza также пишет о рисках второго займа. По данным издания, кредитор испытывает финансовые сложности, а условия договора предусматривают возможность обратить взыскание на доходы от аренды в случае проблем с обслуживанием долга. Независимого подтверждения финансового состояния кредитной организации в открытых источниках Life.ru на момент публикации не нашёл.

Сам Воробьёв давно связан с недвижимостью в Калифорнии. В 2021 году артист показывал свой дом в Лос-Анджелесе и называл его первым серьёзным приобретением в своей жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, как Алексей Воробьёв эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за природных пожаров. Позже артист смог вернуться в уцелевшую виллу.