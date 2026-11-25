Российские военнослужащие перешли к массовому применению специальных антидроновых патронов IGLA 100 в зоне СВО. Использование этих боеприпасов для борьбы с малогабаритными беспилотниками уже стало повседневной практикой, сообщили в госкорпорации «Ростех».

ВС РФ массово применяют антидроновые патроны IGLA в зоне СВО. Видео© Telegram / Ростех

По словам представителя госкорпорации, боеприпасы активно закупают Минобороны России и Росгвардия. Объёмы поставок при этом не раскрываются.

Особенность российских патронов заключается в использовании дроби из сплава повышенной твёрдости. Как утверждают разработчики, новые боеприпасы позволяют повысить эффективность гладкоствольного оружия при борьбе с небольшими воздушными целями.

Серийное производство IGLA 100 запустили в 2024 году. Тогда же «Ростех» представил специализированные противодроновые патроны на международной оружейной выставке ORЁLEXPO в Москве.

Между тем в начале ноября стало известно о боевом применении другой российской разработки — антидроновых патронов «Антидронин». Сейчас их передают военнослужащим в качестве гуманитарной помощи за счёт волонтёров и спонсоров. Кроме того, российский концерн «Калашников» представил комплексную систему защиты объектов от беспилотников, объединяющую несколько отечественных разработок. Параллельно специалисты «Ростеха» создали мобильную версию комплекса «Цитадель». Изначально эта система предназначалась для прикрытия стационарных объектов от воздушных атак.