Два мужа, трое детей и больше 20 лет в A’Studio: Как живёт 40-летняя Кети Топурия

9 сентября Кети Топурии исполняется 40 лет. Кажется, ещё совсем недавно юная певица с необычным голосом ворвалась в A’Studio с хитом «Улетаю», но с тех пор прошло больше двух десятилетий. За это время она стала одной из самых узнаваемых артисток страны, дважды вышла замуж, родила троих детей и заслужила статус иконы стиля. Однако за яркими нарядами, музыкальными премиями и семейными фотографиями скрывается непростой путь... Life.ru рассказывает, как Кети Топурия пришла к славе и чем сегодня живёт солистка A’Studio.

Из Тбилиси в A'Studio: как начиналась карьера Кети Топурии

Кети Топурия в молодости: путь певицы из Тбилиси к славе и главным хитам A’Studio. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Кети Топурия, полное имя которой Кетеван Андроевна Топурия, родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси. Её мама Наталья работала инженером-химиком, а отец Андро занимался предпринимательством. Петь будущая звезда начала ещё в раннем детстве, причём первым её талант заметил не известный продюсер, а соседка — преподавательница вокала. Услышав голос девочки во дворе, женщина посоветовала родителям отдать её заниматься музыкой.

В 1998 году Кети окончила музыкальную школу имени Гоги Судрадзе, а в 2003-м — музыкальное училище, получив специальность преподавателя вокала. Первые серьёзные победы пришли к ней ещё в подростковом возрасте. В 12 лет Топурия заняла первое место на международном конкурсе «Море дружбы», а спустя два года получила Гран-при конкурса «Путь к звёздам». После училища Кети поступила на факультет психологии Тбилисского государственного университета, однако закончить обучение не успела. Музыка уже переставала быть просто увлечением: молодая исполнительница записывала песни, выступала на родине и готовилась к переезду в Москву.

Переломный момент в биографии Кети Топурии наступил в конце 2004 года. Грузинский продюсер Нато Думбадзе передала участникам A'Studio диск с песнями молодой певицы. Музыканты заинтересовались необычным голосом и встретились с Кети в Тбилиси. По воспоминаниям группы, уже тогда стало понятно, что перед ними не только талантливая вокалистка, но и яркая артистка с характером. Мурат Насыров, услышав Топурию, советовал музыкантам беречь её, потому что она «настоящая звезда».

Отдельной и непростой частью личной истории певицы стала судьба её отца. Спустя годы Кети откровенно рассказала, что Андро Топурия был связан с криминальным миром и страдал зависимостью. При этом артистка решительно опровергала приписываемые ему обвинения в убийстве и всегда подчёркивала, что для неё он прежде всего был любящим отцом. Андро Топурия умер в заключении в 2010 году. По словам певицы, у него случился обширный инсульт.

Больше 20 лет на сцене: главные хиты и роль в группе

Кети Топурия и группа A’Studio: больше 20 лет на сцене, популярные песни и клипы. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Первый альбом A'Studio с Кети Топурией получил название «Улетаю» и был представлен 29 марта 2005 года. Одноимённая композиция моментально превратилась в хит, оказалась на верхних строчках чартов и принесла коллективу музыкальные награды. Поэтому именно 2005 год можно считать полноценным началом работы Топурии в группе. А к своему 40-летию она остаётся её солисткой уже более 21 года.

Поначалу поклонники сравнивали Кети с предыдущими вокалистами, однако вскоре её необычный тембр, грузинский акцент и темперамент стали неотъемлемой частью нового звучания A'Studio. Вместе с ней коллектив записал песни «Улетаю», «Ночь-подруга», «Ты», «Ещё люблю», «Так же, как все», «Сердцем к сердцу», «Вот она любовь» и другие композиции.

Топурия не пыталась затмить музыкантов или превратить известный коллектив в собственный сольный проект. Напротив, ей удалось встроиться в уже сложившуюся группу и одновременно подарить ей новую интонацию. На сцене певица могла быть дерзкой и эксцентричной, а в лирических композициях — хрупкой и пронзительной. Этот контраст и стал одной из её главных артистических особенностей.

A'Studio продолжает выпускать новую музыку. В 2025 году группа представила песню и клип «Она не виновата», доказав, что не собирается существовать только за счёт ностальгии. При этом сама Кети признавалась: новые композиции сложнее знакомить с публикой, поскольку на концертах слушатели в первую очередь ждут любимые хиты.

Личная жизнь Кети Топурии: два брака и трое детей

Личная жизнь Кети Топурии: два брака певицы с бизнесменами Львом Гейхманом и Львом Деньговым. Кети Топурия и Лев Гейхман, с детьми. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / keti_one_official

Первым мужем Кети Топурии стал бизнесмен Лев Гейхман. Они поженились в 2013 году, а в июне 2015-го у пары родилась дочь Оливия. Однако сохранить семью супругам не удалось: в 2017 году певица объявила о расставании. Развод прошёл без публичных скандалов, а бывшие супруги постарались сохранить хорошие отношения ради ребёнка. Топурия не препятствовала общению Оливии с отцом и позднее признавалась, что девочка скучала по нему и задавала непростые вопросы о разводе родителей.

Новым избранником артистки стал бизнесмен и дипломат Лев Деньгов. В ноябре 2020 года пара официально зарегистрировала отношения, а уже в январе 2021-го у супругов родился сын Адам. Певица рассказывала, что её старшей дочери потребовалось время, чтобы привыкнуть к отчиму и начать воспринимать его всерьёз. Деньгову удалось найти подход к Оливии: он разговаривал с ней как со взрослой и постепенно стал для девочки близким человеком и авторитетом.

31 июля 2024 года Кети Топурия в третий раз стала мамой — у неё родилась дочь Николь. Радостной новостью артистка поделилась сама, опубликовав фотографию ножек новорождённой. О рождении третьего ребёнка Кети Топурии Life.ru рассказывал ранее. Сегодня певица воспитывает троих детей: Оливию, Адама и Николь. При этом Топурия не стала полностью отказываться от работы даже во время беременности. Она продолжала периодически выходить на сцену, хотя сократила количество концертов и светских мероприятий.

Даже после рождения троих детей Кети продолжает экспериментировать с внешностью. В феврале 2026 года она отказалась от привычных длинных волос и сделала каре. Новый образ Кети Топурии восхитил Алсу, Сергея Лазарева и других звёзд. Коллеги буквально засыпали певицу комплиментами, а сама она в очередной раз показала, что не боится перемен.

К 40 годам Кети Топурия прошла путь от голосистой девочки из тбилисского двора до одной из самых узнаваемых певиц российской сцены. Она больше двух десятилетий остаётся солисткой A'Studio, выпускает новые песни, воспитывает троих детей и продолжает удивлять публику образами. Менялись мода, музыкальные тренды и сама Кети, но её голос по-прежнему невозможно спутать ни с чьим другим. К слову, далеко не всем звёздам удаётся годами оставаться востребованными и не превратиться в заложников одного успешного образа. Ранее Life.ru рассказывал, что случилось с Александром Демьяненко, Марком Хэмиллом и другими актёрами одной роли.