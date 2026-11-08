Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко завоевали серебряную и бронзовую медали на третьем этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования прошли в китайском Шэньчжэне. Оба спортсмена выступали в нейтральном статусе.

Дикиджи набрал за две программы 282,44 балла и занял второе место. Семененко с результатом 281,62 балла замкнул тройку призёров. Россиян разделили всего 0,82 балла.

Победителем турнира стал японский фигурист Као Миура, получивший 293,25 балла. Четвёртое место занял его соотечественник Шун Сато с результатом 277,20 балла.

Примечательно, что после короткой программы Семененко шёл третьим, а Дикиджи занимал четвёртую строчку. Ранее Life.ru рассказывал о прокате Семененко, который без ошибок исполнил два четверных прыжка и тройной аксель. Однако произвольная программа позволила Дикиджи подняться на второе место в итоговом зачёте.

Оба россиянина подошли к китайскому этапу после успешных международных стартов. В октябре Дикиджи выиграл Мемориал Дениса Тена в Казахстане, набрав 312,79 балла. Семененко ранее стал победителем Мемориала Ондрея Непелы в Словакии с результатом 292,09 балла.