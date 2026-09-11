«Две бутылки — и ты легенда»: Тусовщица из Коми разлетелась на мемы после танца за шампанское
Тусовщица из Сыктывкара, разорвавшая Сеть танцем, исполнила его ради шампанского
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / komiwind
Жительница Сыктывкара Светлана, чей танец разлетелся на мемы, рассказала, что исполнила его ради двух бутылок шампанского. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Тусовщица из Сыктывкара разорвала интернет своим танцем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / komiwind
Всё случилось год назад в местном клубе «СССР», где проводили конкурс на две бутылки игристого. 49-летняя женщина вышла на танцпол, показала, «кто тут босс», и забрала главный приз. Под какую песню она исполняла номер — уже не помнит, как и не знает, кто именно выложил ролик в Сеть.
Сама Светлана призналась, что танцами никогда профессионально не занималась. Когда-то она даже просила знакомых научить её двигаться, но получила вердикт: «Тебя учить — только портить». Зато тусовочный стаж у неё солидный: всю молодость ходила на дискотеки и каждый год ездила на моря.
Большую часть жизни — 27 лет — Светлана работала кондитером, но из-за слабости в руках ей пришлось уйти. Последние шесть лет она трудится в охране лицея. Сейчас компанию женщины дома составляет пёс Тимоша, а за пределами квартиры — внезапно появившаяся армия фанатов. Её уже узнают в автобусах и на улицах Сыктывкара и уговаривают завести собственную страничку. Светлана пока немного побаивается блогерской жизни, но телефон для съёмок ей уже пообещали привезти и научить им пользоваться.
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