Двое сотрудников ФСИН остаются в тяжёлом состоянии после нападения в КБР

Два сотрудника ФСИН, пострадавшие при нападении заключённого в Кабардино-Балкарии, остаются в тяжёлом состоянии в больнице Нальчика. У мужчин огнестрельные ранения груди и живота, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, речь идёт о 33-летнем Андрее и 21-летнем Владиславе. Сейчас оба находятся в реанимации. Ранее сообщалось, что один из трёх раненых конвоиров находился в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести.

Нападение произошло во время этапирования осуждённых в районе станции Муртазово. Один заключённый при выводе в туалет напал на конвоира, завладел его табельным оружием и открыл огонь. В результате погиб сотрудник, ещё трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнём сотрудники караула.

SHOT сообщает, что нападавший отбывал наказание по статье 228 УК РФ. ФСИН при этом отдельно подчёркивала, что сообщения о массовом бунте заключённых не соответствуют действительности: нападение совершил один осуждённый.

Сотрудников УФСИН по Ставропольскому краю, которые локализовали ситуацию в спецвагоне и предотвратили побег, представят к государственным наградам. Погибшего конвоира — посмертно. Ведомство также пообещало оказать необходимую помощь семье погибшего и всем пострадавшим.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трём статьям, в том числе о хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.