Дюбуа нокаутировал Уордли во втором раунде и впервые защитил титул WBO

Британский боксёр Даниэль Дюбуа сохранил чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в супертяжёлом весе, досрочно победив соотечественника Фабио Уордли. Титульный поединок состоялся 17 октября на арене O2 в Лондоне и завершился техническим нокаутом уже во втором раунде.

Дюбуа захватил инициативу с первых секунд встречи. Уже в начале стартового раунда он отправил соперника в нокдаун, однако Уордли сумел подняться и продолжить бой. Чемпион не ослабил давление и неоднократно заставлял претендента защищаться от серии мощных ударов.

Во втором раунде преимущество Дюбуа стало ещё заметнее. После очередной атаки секунданты Уордли выбросили на ринг полотенце, сигнализируя о прекращении поединка. Рефери зафиксировал победу техническим нокаутом на отметке 2 минуты 21 секунда.

Для британцев это была вторая встреча за последние пять месяцев. В мае Дюбуа также победил Уордли досрочно, но тогда ему потребовалось 11 раундов. Более того, по ходу первого боя будущий чемпион сам дважды оказывался в нокдауне, прежде чем переломил ход противостояния и завоевал пояс WBO.

Нынешняя победа стала для 29-летнего Дюбуа первой успешной защитой титула. Теперь на его счету 24 победы, из которых 23 одержаны нокаутом, и три поражения. У 31-летнего Уордли осталось 20 побед при двух поражениях и одной ничьей.

До завоевания пояса WBO Дюбуа владел титулом IBF, который получил после победы над Энтони Джошуа в сентябре 2024 года. В июле 2025-го британец потерял его, уступив украинцу Александру Усику нокаутом в пятом раунде.