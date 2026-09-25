Джейми Хайнеману — 70: 6 самых безумных экспериментов «Разрушителей легенд», от которых бегут мурашки

Берет, густые усы и выражение лица человека, которого невозможно удивить даже взрывом бетономешалки. Таким зрители запомнили Джейми Хайнемана, одного из ведущих «Разрушителей легенд». Вместе с Адамом Сэвиджем он проверял сомнительные истории и теории. На площадке приходилось иметь дело с тонущими машинами, давлением в металлических баках и взрывами, требовавшими огромной дистанции. Причём один опыт вышел из-под контроля по-настоящему. Life.ru рассказывает, чем закончились самые напряжённые проверки команды Хайнемана и почему некоторые кадры трудно смотреть даже спустя годы.

Ядро, которое долетело до соседского дома

Пушечное ядро «Разрушителей легенд»: как снаряд с полигона оказался в жилом квартале Дублина в США? Фото © YouTube / Разрушители легенд

6 декабря 2011 года часть команды снимала на полигоне округа Аламида в Калифорнии опыт с пушкой. Проверяла, как ведёт себя снаряд после столкновения с препятствиями. Предполагалось, что ядро пройдёт через бочки с водой и стену из бетонных блоков, а затем останется в пределах безопасной площадки. Но оно повело себя совсем иначе.

Снаряд отскочил, перелетел защитный земляной вал и унёсся в сторону соседнего города Дублин. Он ударился о тротуар, пробил один дом, пролетел через спальню, где находились люди, задел крышу другого дома, а остановился лишь в припаркованном минивэне. Власти Дублина подтвердили повреждение двух домов и автомобиля. Никто не пострадал, и это едва ли не самая невероятная часть истории. После происшествия работу полигона, кроме экстренных операций, приостановили на время расследования. Сами Хайнеман и Сэвидж при выстреле не присутствовали, но на следующий день приехали к пострадавшим семьям и извинились.

Машина уходила под воду, а Адам оставался внутри

Тонущая машина в «Разрушителях легенд»: как Адам Сэвидж выбирался из перевёрнутой машины под водой? Фото © YouTube / Разрушители легенд

В 2007 году ведущие уже проверяли, можно ли выбраться из тонущего автомобиля. Но позднее вернулись к вопросу с куда более жутким условием: а что, если машина уйдёт под воду колёсами вверх? Для этого её поставили на баржу у озера и подготовили механизм, который должен был сбросить и перевернуть автомобиль. За рулём сидел Адам Сэвидж, а Джейми на берегу ждал сигнала. В салоне находился страхующий водолаз, были предусмотрены резервные источники воздуха. Задача Адама состояла в том, чтобы выбраться без разбитого окна и без их помощи.

Едва машина ударилась о воду, лобовое стекло треснуло, а салон начал заполняться. Пока автомобиль тонул, его перевернуло дважды. Дверь не поддавалась, потому что снаружи на неё давила вода, и открыть её можно было лишь после выравнивания давления. Адам, пристёгнутый в погружающейся машине, должен был дождаться, пока вода заполнит салон, задержать дыхание, освободиться и найти выход.

Позднее Сэвидж рассказал, что вода подняла из старой обивки загрязнения, и в салоне всё стало мутно-белым. Глаза защипало, он потерял ориентацию и воспользовался запасным баллоном. Затем потянулся к водолазу за дополнительным регулятором. Адам был вниз головой, водолаз — в обычном положении: взяв регулятор в рот, Сэвидж вместо воздуха вдохнул воду. Он вспоминал, что это был очень тревожный момент за все годы шоу. Пришлось заставить себя расслабиться, вспомнить подготовку и привести регулятор в рабочее положение. Адам выбрался, но без резервного воздуха испытание пройти не смог.

Джейми пошёл на мотоцикле ко дну

Джейми Хайнеман на мотоцикле: как ведущий шоу «Разрушители легенд» пытался проехать по воде озера? Фото © YouTube / Discovery

Вирусное видео, в котором мотоцикл на высокой скорости пересекает водоём так, словно под колёсами асфальт, конечно, привлекло внимание разрушителей. В 2013 году ведущие начали эксперимент с игрушечной моделью байка, но замедленная съёмка зафиксировала, что модель мотоцикла в основном ехала по дну мелкого пруда. Тогда закрепили настоящее мотоциклетное колесо сбоку скоростного катера и проверили, сможет ли шина удерживаться на поверхности. При большой скорости получилось.

Профессиональный гонщик Эрик Маккраммен затем преодолел на мотоцикле сначала короткий, потом более длинный водный участок. Казалось, миф подтверждён. Но Джейми захотел выяснить, может ли байк продолжать движение по воде сам или он лишь некоторое время скользит за счёт разгона с берега. Он направил мотоцикл через гораздо более широкий участок. После примерно 90 метров колёса перестали удерживать его на поверхности, и Хайнеман вместе с ним ушёл в воду. К счастью, всё обошлось, а ведущий позже признавался, что это был очень тревожный эксперимент.

Водонагреватель превратился в ракету

Взрыв водонагревателя в «Разрушителях легенд»: действительно ли бак может пробить крышу жилого дома? Фото © YouTube / ChillContentt

В 2007 году «Разрушители легенд» решили проверить ещё один весьма бытовой вопрос: способен ли неисправный водонагреватель пробить крышу дома? Небольшой бак в первом испытании лишь разорвался. Более крупный уже взлетел высоко в воздух. Чтобы проверить легенду в полном масштабе, команда установила большой водонагреватель внутри специально построенного домика с обычной крышей и отошла на безопасное расстояние.

Когда давление разрушило бак, он взлетел, пробил крышу, а постройка развалилась. Легенду признали подтверждённой. А телезритель видел мультяшную ракету, пробивающую дом. Но для ведущих самым напряжённым было ожидание до взрыва, так как энергия накапливалась внутри внешне неподвижной ёмкости.

В совместном интервью Хайнеман и Сэвидж вспоминали, как после нескольких неудачных попыток у мастерской засомневались, безопасно ли продолжать испытание в тесном месте. Дальнейшую работу перенесли на просторную площадку. Хайнеман объяснял, что устройства под давлением порой опаснее зрелищных взрывов именно потому, что угрозу легко недооценить.

Бетономешалка исчезла за одно мгновение

Взрыв бетономешалки в «Разрушителях легенд»: зачем ведущие уничтожили целый грузовик на полигоне? Фото © YouTube / CentauriDK

В 2005 году «Разрушители легенд» решили проверить, можно ли небольшим зарядом очистить барабан бетономешалки от засохших остатков. Первая проверка показала, что тонкую корку действительно удаётся отслоить, почти не повредив машину. Тогда ведущие перешли к более сложному случаю: что, если внутри лежит уже не корка, а массивная застывшая глыба?

Чтобы довести проверку до предела, команда вместе со специалистами по взрывчатке подготовила большую бетономешалку и отвела наблюдателей далеко от неё. Взрыв вовсе не очистил барабан, а от грузовика остались лишь обломки. В интервью Джейми Хайнеман вспоминал, что бетономешалка буквально исчезла вмиг. Но даже с безопасного расстояния ведущие почувствовали масштаб происходящего. В беседе о съёмках Адам Сэвидж рассказывал, как они увидели ударную волну, бегущую к ним по поверхности воды, и лишь спустя несколько секунд ощутили её. Этот взрыв прошёл по плану. Но если находившаяся далеко команда почувствовала волну, то какая же сила обрушилась на машину?..

Опыт, от которого они отказались

Жидкий кислород и асфальт: почему «Разрушители легенд» отказались от взрывоопасного эксперимента? Фото © Wikipedia

К 2009 году у «Разрушителей легенд» была идея проверить историю о цистерне с жидким кислородом, которая опрокидывается на шоссе. Легенда утверждала, что кислород пропитает асфальт и вся дорога может взорваться. Сам кислород не горит, но помогает другим веществам гореть гораздо быстрее и сильнее. А в составе асфальта есть горючий битум, поэтому ведущие решили выяснить, насколько опасным может быть такой разлив.

Команда провела небольшие предварительные пробы и столкнулась с непредсказуемыми результатами: реакция то почти не происходила, то оказывалась сильнее ожидаемой. При разливе целой цистерны никто не мог уверенно сказать, случится ли взрыв и какое расстояние до места опыта будет безопасным. Проверять это в полном масштабе Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж не стали.

Пушка отправила ядро в жилой квартал, Адам едва не запаниковал в тонущей машине, а Джейми на мотоцикле ушёл под воду. Другие опыты закончились по плану, но требовали от команды предельной осторожности. «Разрушители легенд» умели превращать опасные испытания в захватывающее шоу — и знали, когда от эксперимента лучше отказаться. А если после всех этих взрывов хочется проверить более мирное утверждение из повседневной жизни, Life.ru разобрался, почему золото действительно стирается от прикосновений.