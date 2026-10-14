«Эффект будет отрезвляющим»: В Совфеде оценили последствия задержания японского журналиста
Сенатор Карасин: Задержание японского журналиста отрезвит Токио
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Задержание японского журналиста по подозрению в шпионаже на Сахалине должно заставить Токио пересмотреть некоторые свои действия в отношении России. Такую оценку дал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре со Zvezdanews.
Сенатор выразил сожаление в связи с предполагаемой деятельностью японских спецслужб на российской территории. Особое внимание он обратил на место задержания корреспондента, поскольку Сахалинская область находится в непосредственной близости от Японии.
«Я думаю, эффект должен быть отрезвляющим и успокаивающим некоторые амбициозные заходы с японской стороны», — подчеркнул Карасин.
При этом парламентарий воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития отношений между Москвой и Токио. По его словам, произошедшее ещё предстоит подробно разобрать, прежде чем можно будет оценивать возможные дипломатические последствия.
Карасин также выразил надежду, что японские власти сделают необходимые выводы из случившегося. Конкретных предположений о дальнейших шагах двух государств он не высказал.
Ранее Life.ru сообщал о задержании японского журналиста по подозрению в сборе разведывательных данных об обороноспособности России. По информации ФСБ, полученные сведения могли использоваться в ущерб безопасности страны. Позднее спецслужба опубликовала видеозапись задержания иностранца. Также стали известны подробности биографии корреспондента.
Больше новостей о российско-японских отношениях, дипломатических конфликтах и международной безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.