«Эффект будет отрезвляющим»: В Совфеде оценили последствия задержания японского журналиста

Задержание японского журналиста по подозрению в шпионаже на Сахалине должно заставить Токио пересмотреть некоторые свои действия в отношении России. Такую оценку дал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре со Zvezdanews.

Сенатор выразил сожаление в связи с предполагаемой деятельностью японских спецслужб на российской территории. Особое внимание он обратил на место задержания корреспондента, поскольку Сахалинская область находится в непосредственной близости от Японии.

«Я думаю, эффект должен быть отрезвляющим и успокаивающим некоторые амбициозные заходы с японской стороны», — подчеркнул Карасин.

При этом парламентарий воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития отношений между Москвой и Токио. По его словам, произошедшее ещё предстоит подробно разобрать, прежде чем можно будет оценивать возможные дипломатические последствия.

Карасин также выразил надежду, что японские власти сделают необходимые выводы из случившегося. Конкретных предположений о дальнейших шагах двух государств он не высказал.