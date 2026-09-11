Экс-участнице «Дома-2» Брагиной дали три года условно за порнографию
Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину к трём годам лишения свободы условно. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Экс-участнице «Дома-2» Брагиной дали три года условно за порнографию. Видео © Life.ru
Брагину признали виновной по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. Ранее по этому делу она находилась под домашним арестом.
Суд установил для блогерши испытательный срок на три года. Кроме того, ей запретили в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией медиаконтента в интернете, на сайтах и в мессенджерах.
В период испытательного срока Брагина должна будет регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
До вступления приговора в законную силу блогерша останется под домашним арестом.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, с чего началась история Анастасии Брагиной. В июле экс-участница «Дома-2» прошлась полностью обнажённой по Волоколамскому шоссе, зашла в магазин и снимала происходящее для своего Telegram-канала, объясняя это «выходом из рамок ограничений». После этого её задержали, а затем суд назначил ей 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Когда Брагина вышла из спецприёмника, её снова встретили оперативники: к тому моменту против неё уже возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографических материалов, после чего суд отправил блогершу под домашний арест.
Больше новостей о громких уголовных делах и судебных процессах — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © Life.ru