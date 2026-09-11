Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину к трём годам лишения свободы условно. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Экс-участнице «Дома-2» Брагиной дали три года условно за порнографию. Видео © Life.ru

Брагину признали виновной по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. Ранее по этому делу она находилась под домашним арестом.

Суд установил для блогерши испытательный срок на три года. Кроме того, ей запретили в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией медиаконтента в интернете, на сайтах и в мессенджерах.

В период испытательного срока Брагина должна будет регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу блогерша останется под домашним арестом.