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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:55

«Это был колокол»: Песков напомнил, что никто не понял смысл Мюнхенской речи Путина

Песков назвал Мюнхенскую речь Путина «не угрозой, а колоколом»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Мюнхенская речь Владимира Путина, произнесённая президентом РФ в 2007 году на конференции по безопасности, была не угрозой Западу, а предупреждением о нарастающих противоречиях в мире. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю дискуссию вокруг слов главы государства о последствиях блокады Калининградской области.

Представитель Кремля заявил, что предупреждения Москвы о готовности задействовать весь имеющийся арсенал в случае угрозы региону также не следует трактовать как угрозу.

«Мне это напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Её же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

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Мюнхенскую речь Путин произнёс 10 февраля 2007 года. Тогда российский президент критиковал однополярную модель мира, расширение военной инфраструктуры НАТО и применение силы в обход международного права. Несколькими днями ранее Песков уже подчёркивал, что выступление не было конфронтационным.

Тема Калининграда вновь оказалась в центре внимания после того, как генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение российского предупреждения о возможных последствиях попытки изоляции региона. 1 октября Путин уточнил, что в направленном Москвой документе нет прямого упоминания ядерного оружия, однако при прямом нападении на Россию вопрос применения всех имеющихся вооружений, по его словам, возникнет «неизбежно и немедленно».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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