«Это был колокол»: Песков напомнил, что никто не понял смысл Мюнхенской речи Путина

Мюнхенская речь Владимира Путина, произнесённая президентом РФ в 2007 году на конференции по безопасности, была не угрозой Западу, а предупреждением о нарастающих противоречиях в мире. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю дискуссию вокруг слов главы государства о последствиях блокады Калининградской области.

Представитель Кремля заявил, что предупреждения Москвы о готовности задействовать весь имеющийся арсенал в случае угрозы региону также не следует трактовать как угрозу.

«Мне это напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Её же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Мюнхенскую речь Путин произнёс 10 февраля 2007 года. Тогда российский президент критиковал однополярную модель мира, расширение военной инфраструктуры НАТО и применение силы в обход международного права. Несколькими днями ранее Песков уже подчёркивал, что выступление не было конфронтационным.

Тема Калининграда вновь оказалась в центре внимания после того, как генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение российского предупреждения о возможных последствиях попытки изоляции региона. 1 октября Путин уточнил, что в направленном Москвой документе нет прямого упоминания ядерного оружия, однако при прямом нападении на Россию вопрос применения всех имеющихся вооружений, по его словам, возникнет «неизбежно и немедленно».