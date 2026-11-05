«Это спорт»: Капризов поспорил с журналистом из-за бойкота матчей со сборной России
Капризов вступил в спор с финским журналистом о бойкоте матчей со сборной России
Кирилл Капризов. Обложка © Пресс-служба ХК «Миннесота»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вступил в спор с финским журналистом из-за вопроса о допуске сборной России к международным хоккейным турнирам. Форвард НХЛ поддержал возвращение национальной команды и отказался обсуждать политические причины её отстранения, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
Разговор состоялся 3 ноября после утренней раскатки «Миннесоты» в Филадельфии. Сначала корреспондент поинтересовался отношением россиянина к позиции Финляндии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии, которые отказались играть против российской сборной. Хоккеист признался, что не знает, как ответить на такой вопрос.
Затем журналист спросил Капризова, считает ли он правильным возвращение российских команд на чемпионаты мира. Нападающий «Миннесоты» ответил утвердительно, после чего сам обратился к собеседнику.
«Конечно, стоит. Что именно вы имеете в виду? Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?» — обратился к собеседнику Капризов.
Корреспондент продолжил разговор, упомянув конфликт на Украине. Однако хоккеист не захотел обсуждать политическую сторону вопроса и подчеркнул, что речь должна идти исключительно о спортивных соревнованиях.
«Мы не говорим о политике. Это спорт», — отрезал Капризов.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к соревнованиям сезона-2026/27, включая чемпионат мира 2027 года в Германии. Однако исполнение постановления вызвало разногласия среди национальных федераций. В частности, организаторы чемпионата мира в Германии допустили отказ от проведения турнира из-за возвращения российской сборной.
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