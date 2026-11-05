Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вступил в спор с финским журналистом из-за вопроса о допуске сборной России к международным хоккейным турнирам. Форвард НХЛ поддержал возвращение национальной команды и отказался обсуждать политические причины её отстранения, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Разговор состоялся 3 ноября после утренней раскатки «Миннесоты» в Филадельфии. Сначала корреспондент поинтересовался отношением россиянина к позиции Финляндии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии, которые отказались играть против российской сборной. Хоккеист признался, что не знает, как ответить на такой вопрос.

Затем журналист спросил Капризова, считает ли он правильным возвращение российских команд на чемпионаты мира. Нападающий «Миннесоты» ответил утвердительно, после чего сам обратился к собеседнику.

«Конечно, стоит. Что именно вы имеете в виду? Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?» — обратился к собеседнику Капризов.

Корреспондент продолжил разговор, упомянув конфликт на Украине. Однако хоккеист не захотел обсуждать политическую сторону вопроса и подчеркнул, что речь должна идти исключительно о спортивных соревнованиях.

«Мы не говорим о политике. Это спорт», — отрезал Капризов.