«Это жесть, страшненько»: Русская хозяйка бутика в Милане прячет товары из-за погромов

Русскоязычная владелица бутика в Милане показала, как готовит свой магазин к возможным погромам на фоне массовых протестов. Девушка спешно убирает товары с полок и закрывает витрины коробками, опасаясь, что участники беспорядков могут разгромить торговую точку. Кадры её подготовки опубликовал телеграм-канал RT на русском.

Русская владелица бутика показала подготовку магазина к протестам в Милане. Видео © Telegram / RT на русском

«Это пипец, посмотрите. Это жесть просто. Чуть-чуть, конечно, страшненько», — рассказывает предпринимательница на видео.

По словам девушки, особую тревогу вызывает ситуация с безопасностью. Она считает, что местные полицейские из-за особенностей итальянского законодательства не могут эффективно противостоять погромщикам.

Причиной стали массовые беспорядки в центре Милана, во время которых протестующие разграбили и подожгли магазины. Участники акций громили витрины, переворачивали уличную мебель и вступали в столкновения с полицейскими.