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Опубликовано 20 октября, 13:51

«Это жесть, страшненько»: Русская хозяйка бутика в Милане прячет товары из-за погромов

Русская владелица бутика показала подготовку магазина к протестам в Милане

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Русскоязычная владелица бутика в Милане показала, как готовит свой магазин к возможным погромам на фоне массовых протестов. Девушка спешно убирает товары с полок и закрывает витрины коробками, опасаясь, что участники беспорядков могут разгромить торговую точку. Кадры её подготовки опубликовал телеграм-канал RT на русском.

Русская владелица бутика показала подготовку магазина к протестам в Милане. Видео © Telegram / RT на русском

«Это пипец, посмотрите. Это жесть просто. Чуть-чуть, конечно, страшненько», — рассказывает предпринимательница на видео.

По словам девушки, особую тревогу вызывает ситуация с безопасностью. Она считает, что местные полицейские из-за особенностей итальянского законодательства не могут эффективно противостоять погромщикам.

Причиной стали массовые беспорядки в центре Милана, во время которых протестующие разграбили и подожгли магазины. Участники акций громили витрины, переворачивали уличную мебель и вступали в столкновения с полицейскими.

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Ранее Life.ru сообщал, что ущерб от массовых беспорядков в Италии предварительно оценили в 1,3 миллиона евро. Около трёх четвертей потерь пришлось на магазины, кафе и рестораны. Только в Милане порядка 850 предприятий были вынуждены досрочно прекратить работу. На фоне происходящего власти Италии решили направить в город дополнительные 500 военнослужащих для усиления охраны правопорядка.

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Милена Скрипальщикова
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