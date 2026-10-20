«Это жесть, страшненько»: Русская хозяйка бутика в Милане прячет товары из-за погромов
Русская владелица бутика показала подготовку магазина к протестам в Милане
Обложка © ТАСС / Zuma
Русскоязычная владелица бутика в Милане показала, как готовит свой магазин к возможным погромам на фоне массовых протестов. Девушка спешно убирает товары с полок и закрывает витрины коробками, опасаясь, что участники беспорядков могут разгромить торговую точку. Кадры её подготовки опубликовал телеграм-канал RT на русском.
Русская владелица бутика показала подготовку магазина к протестам в Милане. Видео © Telegram / RT на русском
«Это пипец, посмотрите. Это жесть просто. Чуть-чуть, конечно, страшненько», — рассказывает предпринимательница на видео.
По словам девушки, особую тревогу вызывает ситуация с безопасностью. Она считает, что местные полицейские из-за особенностей итальянского законодательства не могут эффективно противостоять погромщикам.
Причиной стали массовые беспорядки в центре Милана, во время которых протестующие разграбили и подожгли магазины. Участники акций громили витрины, переворачивали уличную мебель и вступали в столкновения с полицейскими.
Ранее Life.ru сообщал, что ущерб от массовых беспорядков в Италии предварительно оценили в 1,3 миллиона евро. Около трёх четвертей потерь пришлось на магазины, кафе и рестораны. Только в Милане порядка 850 предприятий были вынуждены досрочно прекратить работу. На фоне происходящего власти Италии решили направить в город дополнительные 500 военнослужащих для усиления охраны правопорядка.