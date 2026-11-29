Евгению Миронову — 60: путь от военного городка до Театра Наций Оглавление Где вырос Евгений Миронов: Саратов и военный городок Татищево-5 Саратовское театральное училище и переезд в Москву Олег Табаков и Школа-студия МХАТ: начало большой сцены «Любовь» и «Мусульманин»: как пришла известность «Идиот»: князь Мышкин и новая высота в кино «Время первых» и другие главные роли Евгения Миронова Театр Наций: как Миронов стал художественным руководителем Каким Евгений Миронов встречает 60-летие FAQ: Частые вопросы 29 ноября 2026 года Евгению Миронову исполняется 60 лет. Детство под Саратовом, учёба у Табакова, роли в «Идиоте» и «Времени первых», Театр Наций. Евгений Миронов в 60 лет: биография народного артиста России, его главные роли, творческий путь и Театр Наций. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenA)

Когда Евгений Миронов приехал из Саратова в Москву, у него уже был диплом театрального училища и возможность работать по профессии. Однако молодой актёр мечтал попасть именно к Олегу Табакову, который согласился дать ему всего две недели, чтобы доказать своё мастерство. Спустя десятилетия Миронов сам стал художественным руководителем театра, а его перевоплощения на экране принесли ему любовь миллионов зрителей. К 60-летию артиста Life.ru вспоминает, как складывался его творческий путь.

Где вырос Евгений Миронов: Саратов и военный городок Татищево-5

Биография Евгения Миронова: дата рождения, образование, фильмография, театральная карьера и главные награды. Фото © ТАСС / Николай Мошков

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, однако его детство прошло в небольшом военном городке Татищево-5, который сегодня известен как посёлок Светлый Саратовской области. Родители будущего народного артиста не работали ни в театре, ни в кино. Отец Виталий Сергеевич практически всю жизнь работал водителем, а мать Тамара Петровна сначала трудилась продавцом, а затем изготавливала ёлочные украшения на заводе.

При этом в семье Мироновых любили искусство и с удовольствием занимались художественной самодеятельностью. Неудивительно, что оба ребёнка в итоге выбрали творческие профессии: Евгений стал актёром, а его сестра Оксана связала свою жизнь с балетом.

Будущий артист с ранних лет посещал драматический кружок, занимался танцами и окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Пока другие школьники только начинали задумываться о будущей профессии, Миронов уже представлял себя на сцене и после восьмого класса решил получить театральное образование. Ради этого ему пришлось покинуть привычный военный городок и отправиться в Саратов, где началась его профессиональная биография.

Саратовское театральное училище и переезд в Москву

Евгений Миронов в молодости: учёба в Саратовском театральном училище, выбор профессии и переезд в Москву. Фото © РИА Новости / Галина Кмит

В 1982 году Миронов поступил в Саратовское театральное училище имени Ивана Слонова на курс народной артистки СССР Валентины Ермаковой. Именно здесь будущая звезда начала осваивать профессию, хотя, по собственному признанию актёра, даже к моменту получения диплома он ещё многого не понимал в сценическом искусстве.

В интервью журналу «Театрал» Миронов вспоминал, как однажды увидел по телевизору Олега Табакова, общавшегося со своими студентами. Молодого артиста поразило то, насколько свободно ученики разговаривали с мастером, могли спорить с ним и отстаивать собственную точку зрения. Когда же Миронов познакомился с их студенческими работами, он окончательно решил, у кого хочет продолжить обучение.

Евгений Миронов и Олег Табаков: поступление в Школу-студию МХАТ, начало актёрской карьеры и работа в театре. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В 1986 году выпускнику предложили место в Саратовском театре юного зрителя. Для начинающего артиста это была возможность сразу после получения диплома приступить к работе, однако Миронов предпочёл отказаться от предложения и продолжил учёбу. Причём поступление в любой другой столичный театральный вуз его уже не устраивало, ведь он хотел учиться именно у Табакова.

Позднее Миронов рассказывал, что после просмотра одного из спектаклей «Табакерки» вышел из театра со слезами на глазах. Его настолько потрясла естественность игры артистов, что он сомневался, сможет ли когда-нибудь достичь подобного мастерства.

Олег Табаков и Школа-студия МХАТ: начало большой сцены

Евгений Миронов и Школа-студия МХАТ: как будущий народный артист России стал учеником знаменитого Олега Табакова? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Когда Евгений Миронов оказался в Москве, студенты интересовавшего его курса Школы-студии МХАТ уже учились на втором курсе. Табаков предоставил молодому человеку возможность присоединиться к ним, но поставил условие, согласно которому, за двухнедельный испытательный срок тот должен был доказать, что достоин учиться в его мастерской.

Евгений справился с испытанием и впоследствии окончил Школу-студию МХАТ. Правда, обучение у знаменитого земляка оказалось совсем не таким простым, как могло показаться после просмотра телевизионной передачи. Табаков требовал от студентов предельной убедительности и немедленно останавливал этюды, если замечал фальшь в их игре.

Евгений Миронов в театре Олега Табакова: первые спектакли, становление актёра и влияние наставника на его карьеру. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Именно эта требовательность во многом определила дальнейший подход Миронова к профессии. Актёр научился искать причины поступков своих персонажей, разбираться в их биографии и внутреннем мире, прежде чем выходить на сцену или появляться перед камерой.

После окончания Школы-студии МХАТ в 1990 году перед Мироновым снова встал вопрос выбора. Его приглашали во МХАТ, которым тогда руководил Олег Ефремов, и в Театр на Малой Бронной, однако молодой артист решил остаться рядом со своим наставником и присоединился к театру-студии Олега Табакова.

В «Табакерке» Миронов сыграл Александра Адуева в «Обыкновенной истории», Давида Шварца в «Матросской тишине», Бумбараша в «Страстях по Бумбарашу» и других персонажей. Именно театральная школа стала основой его дальнейших успехов в кинематографе, где артисту предстояло научиться перевоплощаться в совершенно непохожих друг на друга людей.

«Любовь» и «Мусульманин»: как пришла известность

Первые известные фильмы Евгения Миронова: роли в картинах «Любовь» и «Мусульманин», принёсшие актёру славу. Фото © Кадр из фильма «Любовь», режиссёр Валерий Тодоровский, сценарист Валерий Тодоровский, © Кадр из фильма «Мусульманин», режиссёр Владимир Хотиненко, сценарист Валерий Залотуха

Хотя Миронов начал сниматься в кино ещё в конце 1980-х, широкую известность ему принесла картина Валерия Тодоровского «Любовь», вышедшая в 1991 году. В ней актёр сыграл студента Сашу, отношения которого с любимой девушкой сталкиваются с семейными и национальными предрассудками. Миронову удалось передать неловкость, ранимость и искренность своего героя, а сама роль принесла молодому артисту награду за лучшую мужскую роль на «Кинотавре» в 1992 году и международное признание на кинофестивале в Женеве.

Всего через несколько лет зрители увидели актёра в совершенно другом образе. В 1995 году Владимир Хотиненко снял драму «Мусульманин», в которой Миронову досталась роль Николая Иванова, советского солдата, проведшего семь лет в афганском плену. Приняв ислам, герой возвращается в родное село, где его новые убеждения становятся причиной непонимания и конфликтов даже с близкими людьми.

Сложность этой роли заключалась в том, что Миронову необходимо было показать внутреннюю убеждённость человека, который отказывается жить по правилам окружающих. Актёр не превращает своего персонажа ни в безупречного героя, ни в человека, которого зрителю предлагают осудить, оставляя аудитории возможность самостоятельно осмыслить происходящее.

«Мусульманин» стал одной из знаковых картин российского кинематографа того десятилетия. О ней и других работах отечественных режиссёров того времени Life.ru рассказывал в подборке фильмов о девяностых. К концу десятилетия Миронов уже доказал, что способен работать как с камерными человеческими историями, так и с произведениями, затрагивающими сложные общественные и нравственные вопросы.

«Идиот»: князь Мышкин и новая высота в кино

Евгений Миронов в сериале «Идиот»: история создания образа князя Мышкина и награды за исполнение этой роли. Фото © Кадр из фильма «Идиот», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Фёдор Достоевский

В 2003 году на телевидении вышел многосерийный фильм Владимира Бортко «Идиот», снятый по одноимённому роману Фёдора Достоевского. Роль князя Льва Николаевича Мышкина стала одной из самых узнаваемых в карьере Евгения Миронова, однако найти подход к этому персонажу актёру удалось далеко не сразу.

Миронову предстояло сыграть человека, чья искренность и неспособность к обману делают его практически беззащитным перед окружающим миром. Привычные способы создания образа не помогали, поэтому артист решил искать ключ к характеру князя через его внутреннее состояние. Любопытно, что Миронов воспринимал своего взрослого персонажа как трёхлетнего ребёнка. Такое понимание роли помогло ему передать непосредственность Мышкина, его доверие к людям и неспособность участвовать в чужих интригах.

Позднее актёр признавался, что князь Мышкин оказался одним из персонажей, от которых ему было особенно трудно эмоционально отделиться после завершения работы. Усилия артиста оценили не только российские зрители: за исполнение этой роли Миронов получил «Золотого орла», а также награду международного телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

Успех «Идиота» окончательно закрепил за Мироновым репутацию артиста, способного воплощать на экране сложнейших литературных персонажей. Уже в 2004 году ему было присвоено звание народного артиста России, а в 2011-м он вновь обратился к личности Достоевского, сыграв самого писателя в одноимённом сериале.

«Время первых» и другие главные роли Евгения Миронова

Главные роли Евгения Миронова: фильмография актёра, сериалы «Идиот», «Апостол» и картина «Время первых». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спустя годы после выхода «Идиота» Миронову предстояло решить принципиально другую актёрскую задачу. Если при работе над князем Мышкиным он мог опираться на литературное произведение и собственную интерпретацию, то во время съёмок фильма «Время первых» ему необходимо было воплотить на экране образ реального человека, который лично участвовал в создании картины.

В космической драме Дмитрия Киселёва, вышедшей в 2017 году, Миронов сыграл Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. Его напарника Павла Беляева исполнил Константин Хабенский, а главным консультантом проекта стал сам Леонов.

Общение с космонавтом позволило Миронову узнать подробности его жизни и характера, которые невозможно было почерпнуть исключительно из исторической хроники. Для артиста было важно показать не только подвиг героя, но и человека, для которого полёт в космос стал осуществлением мечты. Миронов также выступил одним из продюсеров картины. За десятилетия работы в кинематографе актёр успел сыграть военных, исторических личностей, литературных героев и обыкновенных людей, оказавшихся в непростых обстоятельствах.

Театр Наций: как Миронов стал художественным руководителем

Евгений Миронов и Театр Наций: работа художественным руководителем, знаменитые спектакли и театральные роли. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В декабре 2006 года в биографии Евгения Миронова начался новый этап: артист был назначен художественным руководителем Государственного Театра Наций. К тому моменту за его плечами уже были годы работы с известными режиссёрами, десятки ролей и престижные профессиональные награды, однако теперь ему предстояло отвечать не только за собственное творчество.

Сам театр существовал с 1987 года, первоначально называясь Театром Дружбы Народов, а современное название получил в 1991-м. С приходом Миронова активизировался процесс реконструкции его исторического здания, и в 2011 году обновлённая площадка открыла двери для зрителей.

Одной из особенностей Театра Наций стала проектная система работы, позволяющая приглашать артистов и режиссёров из разных театров. Благодаря такому подходу на одной сцене смогли встретиться представители совершенно разных театральных школ, а классические произведения получили неожиданные сценические воплощения.

Сам Миронов при этом не отказался от актёрской профессии. В спектакле «Рассказы Шукшина» Алвиса Херманиса он обратился к образам героев советской деревни, в «Калигуле» сыграл римского императора, а в постановке канадского режиссёра Робера Лепажа «Гамлет. Коллаж», представленной в 2013 году, исполнил все роли самостоятельно.

Последняя работа стала особенно необычным экспериментом в его карьере: в пределах одного спектакля актёру приходилось менять характеры, голоса и пластику, перевоплощаясь в разных персонажей шекспировской трагедии.

Помимо постановок в Москве, Театр Наций занимается развитием региональной театральной жизни, организует фестивали и лаборатории, позволяющие артистам из небольших городов знакомиться с новыми профессиональными подходами. Для Миронова, который сам начинал учиться профессии в Саратове, поддержка региональных театров имеет особое значение.

Каким Евгений Миронов встречает 60-летие

Евгений Миронов в 2026 году: юбилей народного артиста России, новые спектакли и творческие планы актёра. Фото © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

В 2026 году Евгений Миронов отмечает сразу два юбилея! Помимо собственного 60-летия, артист отмечает двадцатилетие работы во главе Театра Наций, которому посвятил значительную часть своей профессиональной жизни. В сентябре 2026 года Миронов представил программу юбилейного театрального сезона, в которую вошли новые постановки, экспериментальные проекты и даже лаборатория, связанная с применением искусственного интеллекта в театральном искусстве.

К двадцатилетию работы команды Миронова также приурочена «Новая опера переживаний „Жизнь“» Александра Шумилина. В основу постановки легли истории артистов, режиссёров, сотрудников театра и зрителей, для которых встреча с искусством стала важным событием в жизни. Очередные показы запланированы на 29 и 30 ноября 2026 года. При этом Миронов продолжает выходить на сцену и получать профессиональные награды. Среди его недавних театральных работ — роль Ивана Ильича в спектакле «Обыкновенная смерть» по произведению Льва Толстого.

Когда-то молодому Миронову дали всего две недели, чтобы доказать, что он заслуживает места на курсе Олега Табакова. Сегодня уже сам артист создаёт условия для профессионального развития других людей, знакомит зрителей с новыми режиссёрами и продолжает пробовать себя в новых ролях.

FAQ: Частые вопросы

Когда родился Евгений Миронов и сколько ему лет? Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года. В 2026 году актёр отмечает 60-летний юбилей.

Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года. В 2026 году актёр отмечает 60-летний юбилей. Где родился и вырос Евгений Миронов? Актёр родился в Саратове, а его детство прошло в военном городке Татищево-5, ныне посёлке Светлый Саратовской области.

Актёр родился в Саратове, а его детство прошло в военном городке Татищево-5, ныне посёлке Светлый Саратовской области. Где Евгений Миронов учился у Олега Табакова? После окончания Саратовского театрального училища Миронов поступил в Школу-студию МХАТ, где учился в мастерской Олега Табакова. В 1990 году он окончил вуз и присоединился к театру своего наставника.

После окончания Саратовского театрального училища Миронов поступил в Школу-студию МХАТ, где учился в мастерской Олега Табакова. В 1990 году он окончил вуз и присоединился к театру своего наставника. Какие фильмы сделали Евгения Миронова знаменитым? Первую широкую известность актёру принесла картина «Любовь» Валерия Тодоровского. Среди его наиболее известных последующих работ — «Мусульманин», «Идиот», «Апостол» и «Время первых».

Первую широкую известность актёру принесла картина «Любовь» Валерия Тодоровского. Среди его наиболее известных последующих работ — «Мусульманин», «Идиот», «Апостол» и «Время первых». С какого года Евгений Миронов руководит Театром Наций? Евгений Миронов занимает должность художественного руководителя Государственного Театра Наций с декабря 2006 года.

А какая роль Евгения Миронова запомнилась вам больше всего? Кстати, в 2026 году круглые даты отмечают и многие другие знаменитости, о которых Life.ru рассказывал в подборке 15 звёзд, празднующих юбилеи.

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Авторы Софья Кузнецова