ФАС провела 190 проверок тарифов ЖКХ с начала 2026 года

Федеральная антимонопольная служба с начала 2026 года провела 190 проверок в сфере тарифного регулирования и по их итогам подготовила 829 актов реагирования. Об этом сообщили в ФАС по итогам совместного заседания общественных советов службы и Минстроя России.

Участники заседания обсудили регулирование тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве, изменения законодательства и новые механизмы привлечения инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

В ФАС подчеркнули, что служба контролирует устанавливаемые в регионах тарифы. За последние три года также выросло количество досудебных споров в сфере тарифного регулирования. Усиление государственного контроля, по оценке ведомства, позволило сократить число случаев неисполнения его решений и предписаний.

Одним из новых инструментов стали регуляторные соглашения. Ранее этот механизм применялся в электроэнергетике, а теперь его распространяют на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Такие соглашения должны позволить быстрее направлять деньги на модернизацию инфраструктуры, сохранять полученную компаниями экономию и привлекать дополнительные средства для инвестиционных программ.