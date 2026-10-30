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Регион
Опубликовано 30 октября, 13:06

ФАС провела 190 проверок тарифов ЖКХ с начала 2026 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная антимонопольная служба с начала 2026 года провела 190 проверок в сфере тарифного регулирования и по их итогам подготовила 829 актов реагирования. Об этом сообщили в ФАС по итогам совместного заседания общественных советов службы и Минстроя России.

Участники заседания обсудили регулирование тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве, изменения законодательства и новые механизмы привлечения инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

В ФАС подчеркнули, что служба контролирует устанавливаемые в регионах тарифы. За последние три года также выросло количество досудебных споров в сфере тарифного регулирования. Усиление государственного контроля, по оценке ведомства, позволило сократить число случаев неисполнения его решений и предписаний.

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Одним из новых инструментов стали регуляторные соглашения. Ранее этот механизм применялся в электроэнергетике, а теперь его распространяют на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Такие соглашения должны позволить быстрее направлять деньги на модернизацию инфраструктуры, сохранять полученную компаниями экономию и привлекать дополнительные средства для инвестиционных программ.

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Кроме того, правительство внедрило долгосрочные индексы с инвестиционной составляющей и закрепило механизм целевой амортизации. Он предполагает, что часть внутренних ресурсов регулируемых организаций должна направляться на инвестиционные программы.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФАС выявила сотни нарушений в сфере ЖКХ и предложила дополнительные меры контроля за тарифообразованием. С 1 сентября в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении также начали действовать новые правила регуляторных соглашений. Подробнее о мерах ФАС и контроле тарифов — в материале Life.ru.

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Марина Фещенко
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