Странам Запада следует перестать провоцировать Россию и недооценивать серьёзность её позиции. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. Выпуск с участием эксперта вышел 29 сентября.

«Людям на Западе нужно наконец-то проснуться, потому что Россия не шутит. И я думаю, что Запад в некоторых областях принял терпение России за слабость. Я думаю, это будет фатальной ошибкой», — заявил Джонсон.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, дальнейшее усиление конфронтационной риторики повышает риск прямого столкновения России и европейских стран. В том же интервью он заявил, что считает такой сценарий всё более вероятным.

Джонсон также утверждает, что Москва последовательно обозначает свои требования по украинскому урегулированию, тогда как действия западных государств, по его оценке, мешают переговорному процессу.

Ранее Life.ru рассказывал о другой оценке Джонсона: экс-аналитик ЦРУ заявил об ограниченности военных возможностей США и допустил продолжение конфликта из-за отсутствия компромисса. Тогда он также высказал мнение, что переданное Киеву западное вооружение не смогло обеспечить ожидаемого перелома.

На фоне этих заявлений Москва продолжает публично говорить о готовности к дипломатическому урегулированию. 21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров с США и Украиной. В то же время Сергей Лавров обвинил европейские страны в попытках сорвать перспективы переговоров.