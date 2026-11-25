В Самарской области ликвидируют последствия массированной ночной атаки украинских беспилотников. В регионе работает оперативный штаб, продолжается сбор информации о повреждениях, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

Глава региона призвал жителей воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей последствий атаки, напомнив об административной ответственности за подобные действия.

В результате налёта погиб один человек. Его семье власти пообещали оказать необходимую помощь. Всего, по данным губернатора, над регионом сбили более 145 беспилотников.

В Самаре повреждения получили шесть многоквартирных домов. Коммунальные службы приступили к восстановительным работам.

Кроме того, после ночного налёта в регионе произошли перебои с электроснабжением, а некоторые образовательные учреждения изменили график работы.