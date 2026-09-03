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Опубликовано 3 сентября, 15:24

Филиалу центра «Воин» во Владивостоке присвоили имя дважды Героя России Гудкова

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Филиалу центра военно-спортивной подготовки «Воин» во Владивостоке присвоили имя дважды Героя России, генерал-майора Михаила Гудкова. Решение объявили 3 сентября на дне открытых дверей организации.

Право открыть памятную доску с именем Гудкова предоставили командиру центра «Воин», Герою России, участнику программы «Время героев» Андранику Гаспаряну и Герою России Евгению Рэцою.

«Для меня высочайшая честь, что филиал в Приморском крае теперь носит имя дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Он является примером не только для подрастающего поколения, но и для всей нашей великой страны. Наш долг в том, чтобы его имя никогда не было забыто», — отметил Гаспарян.

В торжественной церемонии также приняли участие руководство центра, инструкторы и курсанты, заместитель председателя Правительства Приморья Андрей Жаркин и контр-адмирал Евгений Симаков.

Директор «Воина» Дмитрий Шевченко назвал приморский филиал одним из лучших в стране. По его словам, здесь созданы учебные классы, необходимая материально-техническая база и сформирован профессиональный коллектив.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» был создан по поручению президента России в декабре 2022 года на базе Российского союза боевых искусств (РСБИ). Его ключевая миссия — воспитание поколения людей, любящих Родину и умеющих её защищать. Уникальность центра заключается в его инструкторском составе, который преимущественно состоит из ветеранов боевых действий, передающих свой реальный опыт молодёжи. На сегодняшний день обучение по таким дисциплинам, как тактическая и огневая подготовка, управление БПЛА и тактическая медицина, прошли более 160 тысяч курсантов, а сеть филиалов постоянно расширяется по всей стране.

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Напомним, филиал официально открыл 2 сентября президент России Владимир Путин. Он поддержал предложение курсанта Дмитрия Кудрявцева назвать подразделение в честь Михаила Гудкова.

Напомним, заместитель главкома ВМФ, 42-летний генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в Курской области при выполнении офицерского долга. Его похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», где 2 июля 2026 года открыли памятник павшему герою.

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Дарья Денисова
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