ФСИН предостерегла от распространения фейков после ЧП в КБР

ФСИН России призвала не распространять недостоверную информацию о нападении заключённого на конвоиров в спецвагоне в Кабардино-Балкарии. В ведомстве напомнили об ответственности за публикацию непроверенных сведений.

«Распространение недостоверной информации недопустимо и противоречит действующему законодательству», — говорится в сообщении ФСИН.

В службе призвали граждан ответственно относиться к публикуемым сведениям, проверять их и доверять официальным источникам. Ранее ведомство уже опровергло первоначальные сообщения о якобы произошедшем в спецвагоне бунте: по данным ФСИН, нападение совершил один осуждённый.

ЧП произошло в районе станции Муртазово. Заключённый при выводе в туалет напал на сотрудника конвоя, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения, нападавшего ликвидировали сотрудники караула. Среди гражданских пострадавших нет.

Сотрудников УФСИН по Ставропольскому краю, которые смогли локализовать ситуацию и предотвратить побег из-под стражи, представят к государственным наградам. Один из них будет представлен посмертно. ФСИН также пообещала оказать необходимую помощь семье погибшего и пострадавшим коллегам. Один из раненых конвоиров остаётся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести.