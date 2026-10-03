ФСИН представит к госнаградам сотрудников, предотвративших побег в КБР

Сотрудников УФСИН по Ставропольскому краю, которые предотвратили побег осуждённого на станции Муртазово в Кабардино-Балкарии, представят к государственным наградам. Одного из них — посмертно, сообщили во ФСИН России.

В ведомстве отметили, что сотрудники проявили мужество при выполнении служебных обязанностей, смогли локализовать чрезвычайную ситуацию в специальном вагоне и не дали заключённому скрыться.

ЧП произошло во время перевозки осуждённых поездом Владикавказ — Адлер. По данным ФСИН, один из заключённых напал на конвоира, когда его выводили в туалет, завладел табельным оружием и открыл огонь. Один сотрудник ведомства погиб, ещё трое получили ранения, самого нападавшего ликвидировали. Среди гражданских пострадавших не было.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трём статьям. Речь идёт о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждения с применением опасного для жизни насилия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Во ФСИН также отдельно призвали не распространять неподтверждённые сведения о произошедшем и доверять официальным источникам. Ранее ведомство опровергло сообщения о бунте заключённых в спецвагоне, подчеркнув, что нападение совершил один осуждённый.

Один из пострадавших конвоиров после нападения находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.